Por qué hay problemas para importar insumos

En el caso de los productos que tienen licencia no automática, no hay restricciones por parte del BCRA, pero ahí la que pone el freno es la Secretaría de Industria, que se toma su tiempo para autorizar estos permisos.

Esta decisión generó mucha preocupación al sector PyME porque los precios de los insumos subieron en el último tiempo, y más a partir de la guerra, por lo que en muchos casos el aumento interanual de las importaciones por encima del 70% y del 5% se relaciona exclusivamente con una suba del precio y no por una aumento de las unidades importadas.

La preocupación del sector PyME

“Tal como está planteada la normativa, un crecimiento económico superior al esperado generaría una mayor demanda de importaciones y el límite impuesto terminaría impactando negativamente en la producción y en el consumo”, aseguraron desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) a través de un comunicado de prensa.

Los datos del sector muestran que el 41% de las importaciones son bienes intermedios, el 35% bienes de capital y sus partes, el 9% combustibles y el 14% bienes de consumo. Según el promedio de los últimos seis meses, el rubro de bienes intermedios se incrementó 52% anual, seguido por piezas y accesorios para bienes de capital (46%) y bienes de capital (33%).

Por su parte, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, expresó su preocupación por las dificultades para adquirir artículos del exterior en un momento donde se necesita apuntalar el crecimiento industrial a nivel local.

Si bien el directivo planteó el problema ante las autoridades del Banco Central, la respuesta que le brindaron desde la entidad fue que "se trabaja intensamente para buscar una solución, más que nada en las empresas que utilizan esos insumos para exportar".

"Vemos con mucha preocupación el reclamo que estamos teniendo de los socios de industriales PyMES por la falta de insumo de materias primas que utilizan para la producción", mencionó el dirigente industrial al respecto.

"Las empresas tienen cupos limitados para importar y no podemos comparar con los dos años de pandemia ya que el mercado internacional estaba limitado", señaló Rosato.

"Sin ninguna duda se puede generar una retracción en la producción, con serios inconvenientes para algunos sectores de la industria", concluyó Rosato.

Cuál es el origen del problema

Los problemas mas importantes para la compra de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por parte de los importadores comenzó en febrero.

En ese momento, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a notificar a las empresas una fuerte reducción del denominado Coeficiente de la situación Económico Financiera de las empresas (CEF), que estima la cantidad de dólares que puede comprar una empresa en función del tamaño de su operatoria y su patrimonio.

Luego de esa situación, el Banco Central se integró al proceso de autorización de operaciones de exportación al establecer que las empresas que superen en un 5% el valor de las importaciones del 2021 o el 70% del 2020 estarán obligadas a pedir financiamiento a sus proveedores por 180 días, algo que es casi imposible que suceda por las normas comerciales que se dan en el comercio internacional.

Los sectores más afectados

Rubros como el calzado, el café, los neumáticos e incluso el real estate destinado a compradores de buen poder adquisitivo, son algunos de los que más están sintiendo las complicaciones para importar. Tal es así, que representantes de esos sectores advierten que el nivel de aprovisionamiento no es ni el ideal ni el que acostumbran a tener.

El cafetero es un segmento que depende 100% de las importaciones. En Argentina no se produce café, por lo que todo lo que llega al país se compra en el exterior. Hoy no hay faltantes, aunque las fuentes del sector apuntan que “estamos muy cortos de productos”.

“Por el momento no hablamos de desabastecimiento pero sí de complicaciones que se hacen cada vez más notorias”, aseguraron.

En este sentido, el sector viene manteniendo conversaciones con el Banco Central para intentar excluir al café de la obligación del listado de rubros con limitaciones para importar productos.

El pedido del sector no va por el lado de incrementar el volumen que hoy se compra en el exterior, sino porque se permita mejorar el volumen de dinero implicado en esas operaciones, ya que el precio internacional del café subió 100%, a lo que se le debe sumar el encarecimiento de los fletes.

En la Argentina se consumen cerca de 45 millones de kilos al año, es decir, solo un kilo anual por persona.

El sector del calzado es otro de los que siente las restricciones a la salida de dólares. Desde ya, quienes más sufren esta situación son los que importan los calzados ya terminados, aunque los fabricantes nacionales también ven inconvenientes.

Según comentó Laura Barabas, gerente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), sus proveedores presentan inconvenientes con algunos de los insumos que suelen utilizar en la industria.

“Se ven ciertos problemas con algunos artículos para confeccionar la capellada –como se llama a la parte superior de un calzado-, aunque por lo general se suelen resolver. Mientras se trate de productos para confeccionar en Argentina, si hay problemas son más fáciles de resolver. Ahora, si hablamos de productos terminados, ya es otra cosa”, explicó la directiva.

El de los neumáticos es un segmento que pasa por un momento complejo. Las complicaciones se comenzaron a observar hace un año y fueron empeorando de forma progresiva, hasta llegar a la situación actual en la que es muy difícil no solo encontrar algunos modelos, sino que también predominan precios muy elevados.

En este sentido, los fabricantes apuntan, por ejemplo, que entre el último trimestre del año pasado y hoy los valores como mínimo se duplicaron, y para autos de porte mediano un neumático de gama medio-alta puede costar entre $45.000 y $50.000.

Estos precios, de todos modos, pueden incluso ser mayores ante la falta de mercadería, ya que la recomposición de los stocks puede demorar hasta cuatro meses.

Para este sector, la situación de las importaciones son fundamentales ya que se nutre prácticamente en su totalidad de las compras en el exterior, desde donde llega más del 80% de los neumáticos que se consumen en el mercado local. El 20% de origen nacional está cubierto por solo tres empresas: Fate, Pirelli y Bridgestone.

El Banco Central, mientras tanto, niega de forma sistemática la palabra “cerrojo” y hace hincapié en el trabajo entre el BCRA y cada sector, aunque siempre con la idea de favorecer la producción nacional, siempre y cuando se cumplan con las presentaciones y las condiciones establecidas.

Los datos de la entidad, en este sentido, muestran que en enero último las importaciones alcanzaron los US$ 5.272 millones, un 37% por encima de los US$ 3.844 millones de igual mes de 2021. Del mismo modo se evidenció un crecimiento de casi 60% si la comparación se realiza en base a diciembre de 2021 y el mismo mes de 2020: US$ 6.216 millones, contra US$ 3.908 millones.