Pymes: la estrategia que te hará concretar muchas más ventas

La táctica de comunicación de la marca siempre se caracterizó por llamar la atención gracias al humor y la irreverencia.

Sin embargo, en 2002 tuvieron una idea tan genial como única y cuyos resultados son lo que tu equipo de venta tiene que lograr todos los días.

Durante una reunión de marketing, alguien sugirió que la parte interior de la tapa de las botellas no se estaba aprovechando.

Se lanzaron a incluir chistes, pero esa estrategia no pegó.

Los chistes eran malos. Muy malos.

Entonces se preguntaron: ¿Y si incluimos algo fuera de lo común que los clientes de Snapple no conocieran y ni siquiera supieran que lo querían?

Así nació esta genialidad.

Empezaron a incluir datos curiosos y extraños, pero reales.

Por ejemplo:

Que los canguros no pueden andar para atrás o que cada persona se pasa dos semanas de su vida esperando semáforos.

¿Qué pasó?

La gente lo empezó a compartir con sus amigos o compañeros.

Incluso, compraban la bebida para saber qué dato curioso nuevo tenían para compartir.

Por qué esta historia es relevante y urgente para tu negocio

Si cuando el cliente se va de tu tienda, de tu reunión y no le brindaste un tema o una historia para contar, ese cliente, probablemente, nunca te comprará.

Por dos razones.

Si no tiene nada para compartir, significa que no lo pusiste contra las cuerdas al mostrarle algo que él o ella no está viendo.

Y si no tiene historia para contar, es que tu reunión no logró el impacto necesario para que sienta la necesidad de compartir con socios, compañeros, amigos, o su coach, la gran oportunidad que tiene contigo.

¿Cómo saber si tu guion o sistema de venta funciona?

O te compra o se lleva “eso” urgente para contar.

De lo contrario, te has convertido en otra reunión, encuentro o cita para olvidar rápidamente.

Ahora bien...

Imaginá tener el poder de lograr un impacto tan profundo en las personas para convertir tus palabras en una experiencia tan memorable, que quieran salir corriendo a contarle al socio, su pareja o amigos que tienen la gran solución a su problema, si es que ya no te compró!

Esto es lo que deben lograr tus equipos comerciales.

Te mando un abrazo inspirador.