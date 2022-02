Qué son los objetivos SMART, la clave para una buena planificación

En 1981, el escritor George T. Doran presentó su ensayo "There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives" que traducido al español significa: "Existe una manera S.M.A.R.T. de escribir las metas y objetivos de la administración". En ese estudio, Doran desarrolló un enfoque distinto a la hora de trazar metas.