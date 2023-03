Tomas Oviedo: Influencer Argentino con 22 años tiene su propia empresa de marketing

Un caso de estos es el del argentino Tomas Oviedo, quien comenzó con apenas 15 años, cuando dio sus primeros pasos subiendo videos para YouTube, Instagram, TikTok por aquellas épocas de sus inicios.

IMG_9212.JPG

"Si lo mantienes en tu mente.. llegará a tus manos" Lo que más destacó de mi es mi constancia y trabajo duro, nunca hubiera logrado nada sin eso y creo que no me podría dedicar a otra cosa que no sea relacionada con el mundo de las redes sociales que es mi mayor ingreso hoy en día.

Poco a poco fue cosechando seguidores y su nombre comenzó a ser tendencia. Hoy, con más de 105mil seguidores en Instagram, distintas marcas se interesan en su perfil, El influencer mas allá de sus conocimientos en las redes sociales y demás también es un gran experto en cryptomonedas y trading.

“Instagram fue lo que me cambió la vida. Aprendí a cómo monetizar con el marketing en el exterior dentro de Instagram lo cual fue el boom para mi. Cuando empecé mi carrera como influencer fui adquiriendo grandes éxitos tanto en YouTube como en Instagram incluso llegue a tener mi propio programa en la televisión y por allá entonces el destino me topo con Yao Cabrera formé parte de su team (wifi team) por allá por el 2020 admito que crecí mucho más en las redes adquiriendo más experiencias ahí, vivía en la mansión de Nordelta me fue bastante bien entonces a mediados de ese año empezamos con el marketing en Instagram lo cual fue lo que me potencio bastante y descubrimos el negocio. Por cuestiones personales me separé del team en su momento luego me fui a vivir a México hice buenas relaciones, abrí mi mente al vivir en un país nuevo, adquirí nuevos conocimientos hice conexiones y colaboraciones con lgante cuando vino a mexico lo recibí para dar un show en una discoteca de México bastante conocida en la ciudad de Cancún. Al estar tan lejos de mi país de origen la soledad y la ambición me ganaban entonces puse mi cabeza a trabajar para crear algo innovador para poder subsistir entonces ahí fue cuando lo cambio todo, me destaque solo al principio en el marketing digital luego cree mi propia empresa de marketing digital con los conocimientos que había adquirido en wifi team, funde Shark Company y volví a establecerme con sede en Argentina .

IMG_9216.JPG

“Al principio no se veía cómo monetizar esa red, solo se subía contenido y nada más al menos cuando apenas comenzaba”, dijo el influencer y aseguró que le llevó un tiempo importante adaptarse al cambio y pensar en distintas estrategias para monetizar Instagram.

Pero una cosa es ser exitoso a los 30 o 40 años con un proyecto determinado, y otra muy distinta es conseguir repercusiones con menos de 20 años, cuando no se tiene la experiencia necesaria para manejar la imagen pública.

“El camino para llegar a todo esto fue duro. Como en todo negocio, siempre está la gente buena como la gente mala y lastimosamente toca cruzarnos con esas personas. De todos modos, me enfoqué en los proyectos que siempre tuve y seguí. Internet es un lugar donde se puede hacer mucho dinero si uno se lo dispone y ver los resultados a uno lo potencia más”, indicó.

Su actividad en las redes sociales lo llevaron a tomar la decisión, cuando terminó el colegio secundario, de no continuar una carrera universitaria sino invertir su tiempo en las redes, con el objetivo de generar ingresos que le permitan poder vivir de lo que apasiona.

Hoy en día Tomás tiene 22 años y un futuro prometedor dedicado al mundo digital, ya que es la cabeza de “Shark Company”, su empresa en pleno desarrollo en la que se desenvuelve con un gran equipo.

IMG_7347.JPG

El trabajo de la empresa consiste en armar la imagen de una marca o figura pública y potenciarla mediante campañas publicitarias y diferentes estrategias de marketing.

“Un trabajo como el que realizamos nosotros hoy en día, puede valer entre 300 a 700 dólares aproximadamente”, calculó Oviedo, además de afirmar que “cualquier usuario puede presentarse o solicitar los servicios y nosotros elevar sus redes dependiendo de su nicho o interés”.

En este sentido, Tomas compartió una serie de tips, según su criterio y experiencia, para usar correctamente las redes sociales.

Entre ellos se destacan subir constantemente contenido a las historias temporales, que la foto de perfil tenga buena calidad, descripción del perfil sencilla y prolija, darle importancia a las historias destacadas, no abusar de los hashtag (#) y no perder el tiempo con personas que critican todo.

“Todos pueden llegar a ser un influencer. Es clave la originalidad, el carisma, presentar cosas nuevas, enseñar o tener algo que no todos tengan. Con imaginación, actitud y perseverancia todo se puede lograr”, finalizó.