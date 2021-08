Un nuevo puesto en las PyMES: la gerencia de transformación digital

El caso de la Familia Bercomat

Bercomat es una pyme nacional, especializada en la prestación de servicios y en la comercialización de una amplia variedad de productos para la construcción.

Los dueños se animaron a ir más allá y crearon una gerencia exclusiva para que la adaptación y la aceleración al mundo digital resulte aún más profunda y eficiente.

Florencia Carbajal es la gerente de Transformación Digital de la empresa y tiene como objetivo dar respuestas rápidas y eficaces a los nuevos cambios tecnológicos, adelantándose a los tiempos que corren y aprovechando todas las herramientas digitales disponibles.

“Trabajamos con metodologías ágiles y buscamos siempre como resultado final un servicio de excelencia para nuestros clientes”, aseguró Florencia.

Desde su gerencia están implementando cambios innovadores que su familia nunca se hubiera imaginado al momento de fundar la empresa.

Pensando en aquellos que prefieren seguir comprando de forma presencial, instalaron tótems digitales en las sucursales que permiten la atención personalizada a distancia, sin riesgos para empleados ni para clientes.

Además, adoptaron un sistema de asignación de turnos vía web, que llega a otorgar hasta 400 turnos por día, para evitar el amontonamiento y hasta un sistema de pago por código QR, muy bien recibido por clientes porque que evita el contacto.

Por otro lado, desde el inicio de la pandemia se pudo observar que la venta online aumentó 14 veces respecto a las cifras del año pasado.

La empresa logró alcanzar este número a partir de una serie de cambios pensados y desarrollados con el objetivo de potenciar el negocio.

Florencia, destacó 5 ítems:

Brindar asesoramiento a través de medios digitales.





Implementar un chatbot para poder atender un mayor flujo de consultas de los clientes.





Optimizar el sitio online, con foco en la velocidad, sus funcionalidades y su navegabilidad.





Implementar herramientas de machine learning para comenzar a diferenciar patrones de consumo entre los clientes.





Integraron el sistema operativo con el banco para conciliar automáticamente las transferencias y resolver en minutos una venta sin esperar la confirmación.





Desde Familia Bercomat ya piensan en nuevas herramientas que ayuden a seguir mejorando cada proceso de la empresa. Desde ese lugar, Florencia adelantó que van a "desarrollar un sistema de gestión de depósitos y transporte para poder mejorar los procesos logísticos, digitalizar y eficientizar muchos procesos del backend, para agilizar tiempos desde la adquisición de los productos, las cobranzas y la gestión de los proveedores".

También destacó que "para lograr cada uno de los objetivos, desde la Gerencia de Transformación Digital se brindaron capacitaciones tanto a los equipos técnicos como a los líderes de negocio y usuarios claves".

"El objetivo siempre estuvo centrado en pensar todo incrementalmente y no desde el punto de vista de grandes cambios. Entender que no se trata solo de tecnología, sino de mejorar la experiencia y atención del cliente", agregó Florencia.

“Cambiar ese mindset no es fácil, implementar algo no perfecto tiene sus riesgos. Pensar en prueba y error genera dudas de si en verdad no se está desperdiciando la inversión. Pero realmente termina dando buenos resultados, y si falla, la clave es que se terminó invirtiendo poco para solventar ese error”, finaliza Florencia.