El abogado del segundo detenido negó el encubrimiento en el caso Agostina Vega y cuestionó las pruebas de la causa

Respecto de las pruebas incorporadas al expediente, Allende cuestionó algunos de los elementos que trascendieron durante las últimas horas.

"Uno de los trascendidos es que encontraron huellas en el colchón de la habitación que ocupaba mi cliente. O sea, encontraron huellas en el colchón de mi cliente; huellas de mi cliente, que sería lo más natural del mundo. Y después, un tema de unos mensajes telefónicos que me parecen por lo menos raros porque mi cliente se ha cansado de decir que él estuvo con la madre de la nena el domingo", sostuvo.

El abogado también remarcó que Fassetta colaboró activamente en la búsqueda de la adolescente una vez denunciada su desaparición.

"Él sí participó, ayudó, y es más, acompañó a la madre, a la comisaría a hacer la denuncia, que en la primera comisaría no se la quisieron tomar porque no era el lugar para hacer denuncia a la Unidad Judicial N°13, y él la acompañó", aseguró.

Sobre los movimientos de su cliente durante las horas previas a la desaparición de Agostina, Allende confirmó que estuvo junto a Barrelier en el kiosco donde trabajaba. "Sí, él mismo lo dijo. El sábado ese fue así", respondió al ser consultado sobre si había coincidido con el principal acusado esa noche.

Según relató, Fassetta permaneció allí hasta la madrugada y luego se reunió con amigos. Más tarde, ya el domingo por la mañana, regresó a la vivienda de Barrelier acompañado por otra persona.

"Vuelve a la casa de Barrelier, con un amigo, toman dos cervezas, están tres horas en esa casa, y se vuelve a ir a la casa de la mamá de Agostina", explicó.

Además, el defensor destacó que las declaraciones de su cliente se mantuvieron sin cambios desde el comienzo de la investigación.

Captura El abogado remarcó que Fassetta colaboró activamente en la búsqueda de la adolescente una vez denunciada su desaparición. (Foto: A24)

Cómo avanza la investigación que involucra al detenido

El fiscal a cargo del expediente mantiene el secreto de sumario y trabaja sobre nuevas medidas. Entre ellas, no se descartan más detenciones en el entorno del principal acusado. Una de las personas bajo la lupa es Soledad Andreani, quien declaró durante cinco horas ante la Jefatura de Policía y también es investigada por un presunto encubrimiento agravado.

La acusación contra Fassetta se apoya en supuestas contradicciones detectadas en sus declaraciones y en elementos secuestrados durante los procedimientos. Entre ellos aparece el hallazgo de una colcha que habría sido lavada con detergente y agua oxigenada, además de testimonios sobre modificaciones en la habitación donde estuvo la víctima.

El cambio de la frazada había sido advertida por el acusado como un cambio que detectó al volver a la casa de Barrelier el domingo. Así lo afirmó anoche en una entrevista exclusiva con A24.

La investigación también confirmó que en la vivienda de Barrelier existía consumo habitual de cocaína, también admitido por Fasseta a los medios. Los pesquisas buscan establecer si ese contexto tuvo alguna relación con los hechos ocurridos la noche del crimen.

caso-agostina2 La investigación también confirmó que en la vivienda de Barrelier existía consumo habitual de cocaína. (Foto: archivo)

La defensa negó el encubrimiento

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue el relato de Fassetta sobre cambios observados en su habitación entre el sábado y el domingo posteriores al crimen. Según indicó Allende, cuando abandonó la vivienda el sábado su cama tenía dos colchas oscuras. Sin embargo, al regresar al día siguiente encontró otra más clara.

"Cuando él se retira de la casa el sábado, su cama estaba con dos colchas grises oscuro. Que cuando él vuelve a la misma habitación el domingo, que es la primera habitación que uno encuentra cuando entra a la casa, había un acolchado, él le dice blanco y claro", detalló.

Pese a la detención, el abogado cuestionó la acusación y sostuvo que esperaba una medida de este tipo por la forma en que se desarrolla la investigación.

"No creo que haya encubrimiento, era de cajón que iba a suceder esto. Si uno conoce más o menos cómo funciona la Justicia cordobesa, es uno más uno, dos", concluyó.