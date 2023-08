Vive en Australia, emprende en Argentina y vende infusiones "con onda": la historia de División Café

Carla Romagnolo, su fundadora, cuenta desde Australia a este medio los desafíos de un nuevo mercado y los éxitos que ha cosechado gracias al buen manejo de su estrategia digital.

-¿Cómo surgió la marca?

-Después de vivir cinco años en Nueva Zelanda, donde conocí esta tendencia de infusiones alternativas, supe que quería volver a Argentina para emprender. Mis papás habían tenido un restaurante, así que tenía el gen de querer ser mi propia jefa. Luego me fui a Australia.

División Café en verdad fue una desviación del plan original. Yo como Licenciada en Turismo quise abrir una consultora.

Carla de hecho abrió su consultora y lo que más éxito tuvo fue la división de cafeterías. Con sus conocimientos en turismo, sumados a su experiencia en uno de los mercados del café más desarrollados del mundo (donde el 66 % de los habitantes beben café con regularidad y donde se creó el famoso flat white).

Carla ayudaba a emprendedores de la cafetería a armar sus modelos de negocio hasta que se animó a presentar su propio producto como una alternativa al consumo de cafeína. Como ella misma lo presenta en su sitio web: “blends alternativos a base de raíces y vegetales, libres de cafeína, sin conservantes, y veganos”.

División Café se distinguió por el tono personal en la comunicación de su Instagram. Carla es la protagonista de su propio emprendimiento, donde explica qué es el producto, cómo se prepara y hasta los desafíos que enfrenta su propia empresa en cada etapa del desarrollo y con eso logró una comunidad de más de casi 60 mil personas que la eligen.

-¿Por qué decidiste exponerte tanto en redes sociales?

-Estudié marketing digital para lanzarme con este emprendimiento y sabía que la gente empatiza con los tonos personales de las marcas. La gente quiere escuchar historias, que el producto se los muestre alguien y sentirse cerca de esa persona para definir una compra. Te digo que hasta probé usar la inteligencia artificial para generar copies y me di cuenta que no sirve.

Carla también hizo pruebas con influencers, pero no obtuvo los resultados esperados.

“No digo que no funcione, sino que con la comunicación que yo generé no es compatible” explica Carla, quien aconseja “usar esa misma inversión en publicidad paga de instagram, porque elegir al influencer que pueda generarte ventas no es nada simple”.

Las estrategias de descuento son otro de los diferenciales de la marca y sobre lo que Carla trabaja mucho.

“Estudio para sacar provecho de las tendencias como Hot Sale sin que sea un esfuerzo perdido” explica, y en el mismo sentido afirma que “no es fácil llamar la atención cuando todos tratan de hacerlo, pero sí es verdad que teniendo una buena estrategia se consiguen más ventas durante esos eventos que en el resto del año”.

En la misma línea, aseguró que “la viralización de un reel se traduce en ventas”, algo que confirmó este año cuando después del Hot Sale, que es el mes de mayor venta, sus reels tuvieron mayor alcance que el promedio y terminó con ventas incluso superiores a las del Hot Sale.

“Todos los posteos tiene que estar bien dirigidos a la tienda online y hay que pensar muy bien antes de subir cualquier cosa a las redes” concluye Carla, que afirma nunca haber tercerizado este trabajo y nunca ser capaz de hacerlo.

Emprendedores: el desafío de expandirse

-Ahora División Café creció internacionalmente, ¿cómo fue esa decisión?

-Después de mi paso por Nueva Zelanda quería venirme a Australia. Sabía que era un mercado donde podía desarrollar División Café, a diferencia de Argentina, acá hay competencia y el negocio B2B es mucho más grande. La gente ya conoce el producto y lo consume en su día a día, no hay que explicar demasiado, sino salir a vender.

Carla ya piensa en abrir una sucursal en España, pero no por eso deja de creer que “Argentina es una tierra de oportunidades donde si le pones empeño, vas a tener respuesta y donde hay mucho por hacer todavía”.

Incluso sostiene que “trataría de mantener la producción en Argentina, por los costos, pero aprovechando ingredientes de calidad de Australia (como el azúcar de coco) y el descartable que en este país ya es 100% compostable”.

-¿Cómo fue la diferencia de emprender en Argentina que en Australia?

-En Australia el tema administrativo de altas, permisos y demás me demoró dos semanas, cuando en Argentina el mismo proceso llevó un año y medio. Pero en Australia el público es más conservador, cuesta más convencerlo para que deje de comprar al de siempre y te elija a vos, en cambio en Argentina el producto permeó enseguida incluso en personas que disminuyeron su consumo de café para tomar los Blends de División Café.

Si bien la industria del café en Australia es una de las más desarrolladas, fue el mercado en donde el gigante Starbucks tuvo que cerrar el 70% de sus tiendas, ya que los australianos se toman muy en serio la calidad y trazabilidad del producto, como explicó Carla. También aseguró haber sufrido la “barrera del idioma para arrancar con las redes sociales”.

-¿Cómo te gustaría seguir creciendo?

-Por ahora me animé a Australia, que es un país donde ya existe la tendencia. Sin dudas me gustaría llegar al resto de Latinoamérica y España, estoy consultando con expertos para pensar en exportar, pero lo veo muy complejo por ahora. Lo que sí estoy segura es que vamos a innovar en productos, porque es lo que siempre nos ha destacado en División Café.

(*) El autor es redactor de Somos Pymes y emprededor.