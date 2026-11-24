El desarrollo del duelo psicológico entre escritora y periodista

La miniserie alemana, ideal para maratonear en una tarde, consta de seis episodios con títulos que evocan el desarrollo de la trama: “El monstruo”, “La novela”, “El entrenamiento”, “La entrevista”, “La confesión” y “La verdad”. Cada capítulo tiene una duración que oscila entre los 43 y 52 minutos, permitiendo completar la historia sin necesidad de esperar nuevas temporadas.

El elenco principal está encabezado por Friederike Becht en el papel de Lisa Konrad, Hans Löw como el periodista Robert Lenzen, y Matthias Brandt interpretando a Norbert. La propuesta se consolida como un thriller que combina misterio, tensión y secretos familiares en un relato concentrado, donde la búsqueda de la verdad se presenta como un camino potencialmente peligroso.



