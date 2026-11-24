La plataforma de streaming Netflix suma a su catálogo una miniserie alemana de seis episodios, titulada originalmente Die Falle, que promete mantener al espectador al borde del asiento con su trama de suspenso psicológico.
Netflix estrena una intensa miniserie alemana de seis episodios centrada en un peligroso duelo psicológico entre una escritora y un periodista.
La plataforma de streaming Netflix suma a su catálogo una miniserie alemana de seis episodios, titulada originalmente Die Falle, que promete mantener al espectador al borde del asiento con su trama de suspenso psicológico.
La producción se centra en la historia de Lisa Konrad, una escritora reconocida que vive recluida desde hace una década tras presenciar el asesinato de su hermana Anna, un crimen que aún permanece sin resolver.
La vida de Lisa da un vuelco cuando, al ver una entrevista televisiva, cree reconocer en el periodista Robert Lenzen al autor del crimen. Convencida de haber encontrado al responsable, la escritora decide tomar la iniciativa y elaborar una estrategia para confrontarlo directamente. Su plan consiste en escribir una novela inspirada en el propio asesinato y organizar una entrevista exclusiva con Lenzen, pero bajo una condición particular: él deberá ser quien la entreviste.
El encuentro se pacta en la casa de la escritora, el espacio que mejor conoce y donde cree tener el control de la situación. Sin embargo, Lenzen también inicia su propia investigación sobre Lisa, sospechando que la convocatoria va más allá de una mera presentación literaria. La vivienda se convierte así en el escenario de un duelo psicológico donde las intenciones de ambos personajes quedan bajo una intensa sospecha.
La miniserie alemana, ideal para maratonear en una tarde, consta de seis episodios con títulos que evocan el desarrollo de la trama: “El monstruo”, “La novela”, “El entrenamiento”, “La entrevista”, “La confesión” y “La verdad”. Cada capítulo tiene una duración que oscila entre los 43 y 52 minutos, permitiendo completar la historia sin necesidad de esperar nuevas temporadas.
El elenco principal está encabezado por Friederike Becht en el papel de Lisa Konrad, Hans Löw como el periodista Robert Lenzen, y Matthias Brandt interpretando a Norbert. La propuesta se consolida como un thriller que combina misterio, tensión y secretos familiares en un relato concentrado, donde la búsqueda de la verdad se presenta como un camino potencialmente peligroso.