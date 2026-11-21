Sin embargo, Hermanastras decidió tomar ese universo conocido y modificar el punto de vista. La película animada se concentra en Lilith y Margot, quienes dejan de ser personajes secundarios para ocupar el centro de la historia.

La historia plantea así una pregunta que modifica la mirada sobre el relato tradicional: ¿qué pasaría si las hermanastras tuvieran la oportunidad de explicar su propia historia?

De villana a protagonista: quién es Lilith y qué sucede con su hermana Margot

El personaje central de la película es Lilith, una de las hermanastras de Cenicienta. Desde el comienzo, la joven aparece cansada de que todos la consideren una villana.

Su situación cambia cuando queda involucrada en un episodio que altera el funcionamiento del reino. Todo comienza con el robo de la varita mágica del Hada Madrina, un acontecimiento que termina desencadenando una serie de consecuencias inesperadas.

Lilith es acusada de arruinar el baile real y, en medio del conflicto, provoca accidentalmente una transformación que cambia por completo el destino de su hermana: Margot termina convertida en una rana.

La protagonista deberá encontrar una manera de solucionar el problema, recuperar el control de los acontecimientos y evitar que la situación empeore.

Una nueva antagonista aprovecha el caos para quedarse con el reino

Mientras Lilith intenta solucionar el problema, aparece otro personaje que complica todavía más la situación: Priscilla.

Se trata de una joven obsesionada con los príncipes que encuentra en el desorden una oportunidad para avanzar sobre el poder. Aprovechando las circunstancias, intenta tomar el control del reino.

Su participación introduce un nuevo conflicto en la historia. La protagonista no solamente deberá encontrar la manera de revertir el hechizo que afectó a Margot, sino que también tendrá que impedir que Priscilla consiga sus objetivos.

De esta manera, Hermanastras incorpora una antagonista diferente y modifica la estructura habitual del cuento.

Amanda Seyfried y Daniel Radcliffe encabezan un elenco de reconocidas figuras

Ali Wong

Amanda Seyfried

Stephanie Hsu

Nikki Glaser

Daniel Radcliffe

Young Mazino

Peter Dinklage

Bette Midler

Hermanastras | Tráiler oficial | Netflix