AUH neta mensual por hijo (80% en mano): asciende a $130.460 netos directos (se retienen $32.615 mensuales para cobrar contra Libreta).

AUH por hijo con discapacidad: el valor bruto sube a $530.982 , asegurando un depósito mensual del 80% por $424.785 netos.

Familias con 1 hijo: perciben $130.460 de AUH neta más $72.250 de Tarjeta Alimentar, totalizando $202.710 netos en mano.

Familias con 2 hijos: suman $260.920 de AUH neta más $113.299 de Tarjeta Alimentar, alcanzando $374.219 netos de bolsillo.

Familias con 3 hijos: acumulan $391.380 de AUH neta más $149.425 de Tarjeta Alimentar, llegando a $540.805 netos en la tarjeta de débito.

¿Cuánto se cobrará por el extra del Plan Mil Días en diciembre?

El respaldo nutricional para la primera infancia también acompaña la movilidad inflacionaria del 2,17%:

Complemento Leche Plan 1000 Días: sube a $61.510 netos mensuales por cada hijo desde el nacimiento hasta los 3 años inclusive y para titulares de AUE.

Pago sin retenciones: este extra se acredita completo en la misma fecha y cuenta que la asignación principal, sin sufrir el descuento del 20%.

Total con un hijo menor de 3 años: una familia alcanza $264.220 netos en mano sumando AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

¿Hasta cuándo hay tiempo de presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido?

Para no perder el derecho al cobro acumulado de las retenciones mensuales practicadas durante el año, las titulares deben respetar el plazo administrativo del organismo: