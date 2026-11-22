Según la reconstrucción realizada por el juzgado federal de Daniel Rafecas, Casa Bacacay funcionó, al menos, entre el 16 de marzo y el 22 de mayo de 1976. La fecha de inicio es particularmente significativa: el centro clandestino ya estaba operativo antes del golpe militar del 24 de marzo. Entre sus primeras víctimas identificadas estuvieron Marcelo Andrés Sallenave y Norberto Aníbal Fernandino, secuestrados en Chascomús el 16 de marzo y liberados al día siguiente.

Cómo es el lugar donde operaba Aníbal Gordon

La vivienda tenía pisos de madera, un jardín, sectores con baldosas en damero y un sótano utilizado para las torturas. Funcionaba como un lugar de detención transitoria e interrogatorio. Los cautiverios solían prolongarse durante algunos días, generalmente alrededor de una semana. Las víctimas eran sometidas a tormentos y después podían ser liberadas, trasladadas a otros establecimientos clandestinos o asesinadas.

Según pudo reconstruir A24.com, la patota de Gordon estaba integrada por agentes y colaboradores provenientes de distintas estructuras represivas. Entre sus miembros figuraban Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci y Honorio Carlos Martínez Ruiz, nombres que volverían a aparecer vinculados con Automotores Orletti. El grupo actuaba dentro de una estructura relacionada con la SIDE, conducida durante aquellos primeros meses de la dictadura por el general Otto Paladino.

Fue en el año 2020 que el Juzgado Federal 3 confirmó que en esta actual casa de familia, funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. (Foto: www.argentina.gob.ar)

Por Bacacay también pasaron víctimas de la persecución política transnacional.

La investigación judicial vinculó las actividades del grupo de Gordon con los secuestros de los dirigentes uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. Los cuatro aparecieron asesinados el 21 de mayo de 1976 dentro de un automóvil Torino abandonado en Buenos Aires.

El hallazgo de los cadáveres marcó un punto de inflexión.

Qué sostiene la hipótesis judicial

La hipótesis judicial sostiene que esos crímenes precipitaron el cierre de Casa Bacacay. El 22 de mayo fue liberado Juan Ignacio Azarola Saint, considerado el último detenido registrado en ese lugar. Poco después, la banda de Gordon trasladó sus operaciones a un taller mecánico situado en Venancio Flores 3519, en la misma manzana. Allí comenzó a funcionar Automotores Orletti, que se convertiría en una de las principales bases argentinas del Plan Cóndor, el sistema de coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas.

El traslado dejó atrás una casa cuyo verdadero funcionamiento permanecería oculto durante décadas. En 1977, una familia adquirió la propiedad sin conocer su pasado. Sus nuevos propietarios declararon posteriormente que, cuando descubrieron el sótano, encontraron zapatos de mujer y otros calzados abandonados. Eran rastros de una historia que todavía no había podido reconstruirse.