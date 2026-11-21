Creada por Carlos de Pando y Sara Antuña, Los secretos de la cortesana, que Zeta Studios (Olympo, Élite) produce para Netflix, está dirigida por Paco Caballero, Jota Linares y Elena Trapé. Con Antonio Asensio como productor y, junto a Carlos y Sara, Xavi Toll y Margarita Huguet como productores ejecutivos de la serie.

Netflix confirmó la fecha de estreno y presentó las primeras imágenes

La plataforma anunció oficialmente que Los secretos de la cortesana se estrenará el 22 de enero de 2027. La fecha marcará la llegada global de una producción que adapta una novela de Estefanía Ruiz y que fue desarrollada especialmente para el catálogo de Netflix.

Junto con la confirmación del lanzamiento, la compañía difundió un primer avance oficial y una selección de imágenes que permiten conocer el universo visual de la ficción. Los materiales muestran una ambientación palaciega, personajes vestidos con indumentaria de época y escenarios que anticipan una historia atravesada por las convenciones sociales y los conflictos sentimentales.

La apuesta se apoyará tanto en el atractivo de su historia como en un reparto integrado por intérpretes conocidos de la televisión y el cine español.

Carla Campra y Carlos Cuevas encabezan el elenco de la serie

Protagonizada por Carla Campra (Sagrada Familia, Señoras del (h)Ampa) y Carlos Cuevas (Smiley, El 47) que darán vida a Julia y Gonzalo respectivamente. Completan el reparto Alberto Olmo (Mala influencia), Luís Bermejo (Magical Girl), María Morales (La bola negra), Roberto Álamo (Que Dios nos perdone), Bea Segura (Terra Alta), Helena Ezquerro (La Moderna), Nora Hernández (La cena) y Nico Romero (Las chicas del cable), Cristina Plazas (Vis a Vis), Karina Soro (UPA Next), Guillermo Toledo (La última noche en Tremor), Irene Montalà (Ciudad de sombras) y Catalina del Rosario (Privilegios), entre otros.

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