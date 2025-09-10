Quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior que intentará retomar el vínculo con los gobernadores aliados

También Fue director nacional del registro nacional de reincidencia del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.

En la primera etapa de la gestión de Milei, Francos era ministro del Interior y Catalán lo acompañó en la mesa de negociación con las provincias para impulsar la Ley Bases. Luego, cuando Francos fue designado Jefe de Gabinete, Catalán pasó a ser secretario de Interior.

El desafío de Catalán será reconstruir la confianza con los mandatarios aliados y sostener los puentes políticos que permitan al Gobierno avanzar en su agenda legislativa y bloquear los proyectos opositores. Su experiencia previa lo ubica como un actor con conocimiento de las dinámicas provinciales y cercanía con el nuevo jefe de Gabinete.

Interior recupera protagonismo en medio de un escenario político marcado por la necesidad de acuerdos. La cartera será el canal formal de diálogo con los gobernadores, en un momento en que el oficialismo busca consolidar apoyos para garantizar la gobernabilidad.