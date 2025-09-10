En vivo Radio La Red
Casa Rosada

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior que intentará retomar el vínculo con los gobernadores aliados

El abogado tucumano ya cumplía esa función pero ahora su cargo será elevado al rango de ministro. Es la mano derecha de Guillermo Francos y asumirá la tarea de recomponer la relación con las provincias en un contexto de tensiones políticas.

Lisandro Catalán fue designado ministro del Interior en reemplazo de Guillermo Francos, quien formalmente tenía las dos tareas fusionadas (Jefatura de Gabinete y Ministerio). El presidente Javier Milei confió en el funcionario tucumano la misión de recomponer la relación con los gobernadores aliados, un vínculo que atraviesa turbulencias en el marco del proceso electoral. .

"Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economia @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro", escribió en X Guillermo Francos. "En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio".

De Tucumán a la política nacional

Catalán es abogado recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con experiencia en la gestión pública. Durante la presidencia de Alberto Fernández ocupó el cargo de director del Registro Nacional de Reincidencia, bajo la órbita de Eduardo “Wado” de Pedro, hasta noviembre de 2023. Tras su salida, fue convocado al área de Interior, donde trabajó en la transición de gobiernos.

Su recorrido político lo vinculó con Daniel Scioli y Guillermo Francos. Juntos integraron la Fundación Acordar, que impulsó la candidatura presidencial de Scioli en 2015, y coincidieron en el Banco Provincia entre 2006 y 2007.

También Fue director nacional del registro nacional de reincidencia del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.

En la primera etapa de la gestión de Milei, Francos era ministro del Interior y Catalán lo acompañó en la mesa de negociación con las provincias para impulsar la Ley Bases. Luego, cuando Francos fue designado Jefe de Gabinete, Catalán pasó a ser secretario de Interior.

El desafío de Catalán será reconstruir la confianza con los mandatarios aliados y sostener los puentes políticos que permitan al Gobierno avanzar en su agenda legislativa y bloquear los proyectos opositores. Su experiencia previa lo ubica como un actor con conocimiento de las dinámicas provinciales y cercanía con el nuevo jefe de Gabinete.

Interior recupera protagonismo en medio de un escenario político marcado por la necesidad de acuerdos. La cartera será el canal formal de diálogo con los gobernadores, en un momento en que el oficialismo busca consolidar apoyos para garantizar la gobernabilidad.

