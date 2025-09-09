En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
televisión
Teatro
Cambio total

De favorita de Adrián Suar a paradero desconocido: se supo qué pasó con Melina Petriella

Se supo qué pasó con Melina Petriella: de estrella de televisión a una vida completamente anónima. Enterate.

De favorita de Adrián Suar a paradero desconocido: se supo qué pasó con Melina Petriella

El mundo del espectáculo está lleno de historias de brillo, éxito y aplausos… pero también de desapariciones que dejan a todos con la boca abierta. Y en ese grupo entra Melina Petriella, una actriz que supo ser protagonista de los éxitos más recordados de la televisión argentina, la favorita de Adrián Suar y dueña de un talento innegable. Sin embargo, hace algunos años decidió alejarse de todo, dar un portazo al mundo del show y refugiarse en un lugar tan inesperado como impensado: un pequeño pueblo frente al mar.

Leé también Qué significa el emoji del labio mordido en WhatsApp y cómo usarlo de forma correcta
Qué significa el emoji del labio mordido en WhatsApp y cómo usarlo de forma correcta.

Hablar de la TV de los 90 y los 2000 es hablar de Melina Petriella. Su debut fue en Inconquistable Corazón, pero rápidamente se convirtió en una fija de los elencos más importantes. Brilló en Carola Casini, Gasoleros, El Sodero de mi vida, Padre Coraje, Son Amores, Amor en Custodia y Calientes, por nombrar solo algunos. Siempre vinculada a proyectos de Pol-ka, bajo el ala de Adrián Suar, su nombre era sinónimo de éxito.

Lo mismo ocurrió en teatro. Petriella se animó a obras de envergadura y hasta llegó a renunciar a Toc Toc después de tres temporadas arrolladoras. Una decisión que pocos comprendieron, pero que ella explicó con crudeza: “Tenía mi casa, mi auto y podía estar un año sin trabajar. A mí no me erotiza el dinero”, confesó en 2024.

La pandemia fue un quiebre en su vida. Estaba en Madrid por trabajo cuando de un día para otro quedó encerrada en un departamento mínimo. La situación la obligó a repensar todo. Como si fuera poco, cargaba con el dolor reciente por la muerte de su padre.

Con una casa en Mar de Cobo esperándola, decidió dar un giro radical. Lo que para muchos era una locura, para ella fue una liberación: “Cuando me di cuenta de que era feliz en Mar de Cobo, desplegué mi ser y mi alma. Prefiero esta vida antes que estar pendiente de cuántos seguidores tengo”, declaró.

image

El cambio no estuvo exento de críticas. Amistades que se alejaron, relaciones que se rompieron y voces que no comprendieron su decisión. Pero Melina no se movió un centímetro: eligió la calma del mar frente a la vorágine del rating.

Ya instalada en la costa, siguió ligada a su pasión: el teatro. Protagonizó Como si la vida fuese un momento pacífico y estable, en Mar del Plata, basada en un texto de Darío Sztajnszrajber. La obra fue un éxito inesperado y hasta recibió una nominación a los Premios ACE.

Hoy, Melina comparte su presente en las redes de manera esporádica. Allí se mezcla su costado artístico con postales de una vida más tranquila: caminatas, viajes y momentos íntimos. Su última aparición pública fue en Londres, disfrutando del teatro, la pasión que, según ella, más la conecta con su papá.

La actriz que supo estar en la cima eligió el silencio de un pueblo costero antes que la exposición mediática. Y aunque muchos se pregunten qué pasó con ella, lo cierto es que Melina Petriella encontró en el mar y el teatro independiente el lugar donde volver a ser feliz.

image
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
televisión Teatro Adrián Suar
Notas relacionadas
Pasaportes defectuosos: cómo detectar los errores y dónde ir a cambiarlos
Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 5/5 + (6 x 4 - 2) x 4 = ?
Quini 6: qué significa jugar en el portal 9/9 y qué números podrían traer suerte hoy

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar