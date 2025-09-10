En vivo Radio La Red
Quién es Jimena Buttigliengo y por qué su ex marido no la deja ver a sus hijos

Jimena Buttigliengo y el drama que salió a la luz con ex: “Mis hijos están secuestrados en París”. Enterate.

Lo que parecía ser una separación en buenos términos terminó en una verdadera pesadilla para Jimena Buttigliengo, modelo cordobesa, madre de mellizos y exesposa del diseñador franco-italiano Willy Rizzo. Desde Ibiza, donde se radicó tras el quiebre de la pareja, Jimena denuncia una situación dolorosa: asegura que su ex no le permite ver ni hablar con sus hijos, Willy Andrea y Lynda Rose, quienes cumplirán ocho años el próximo 11 de septiembre.

Mis hijos se fueron felices de vacaciones ilusionados y ahora están secuestrados en París por su padre y la familia. No me dejan hablarles y les cambiaron el look, escribió en un posteo que conmovió a todos sus seguidores.

image

Jimena conoció a Willy Rizzo en un restaurante de Londres, y la química fue inmediata. Poco después, la modelo hizo las valijas y se instaló en París. Allí nacieron sus mellizos y vivieron hasta finales de 2023, cuando la relación llegó a su fin.

Ella buscó refugio en Córdoba y luego eligió instalarse en Ibiza, convencida de que ese sería el lugar ideal para criar a sus hijos en contacto con la naturaleza. Pero el presente le jugó una carta inesperada: sus mellizos, que debían regresar con ella a España para iniciar el ciclo escolar, se quedaron en Francia con su padre.

La situación se tornó aún más tensa cuando Jimena compartió públicamente un correo electrónico que recibió de su exmarido. En el mensaje, Willy Rizzo fue terminante: De ahora en adelante, si querés hablar con los niños, será en la comisaría de la policía del 8º distrito. Me niego a contestar tus mensajes insultantes directamente. No hay ninguna posibilidad de que veas a los niños de otra manera”.

Estas palabras sellaron lo que la modelo considera un muro imposible de atravesar. Dolida, Jimena replicó en inglés y dejó en claro la magnitud del dolor que atraviesa: “ ¿Ahora tengo que ver a mis hijos a través de la policía? Yo soy su madre, necesitamos abrazarnos y besarnos. Los secuestrás, los ocultás y ahora me decís esto”.

image

De perfil reservado y con una carrera que la llevó de las pasarelas a la fotografía y el yoga, Jimena rara vez expuso su vida privada. Incluso en 2021 su nombre sonó en medio del escándalo conocido como el Wandagate, cuando se la mencionó como tercera en discordia en la crisis entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

Hoy, lejos del ruido mediático, su batalla es otra: la de una madre que exige ser escuchada. El glamour quedó en el pasado. Lo que queda es un drama humano y familiar que ahora también involucra a la Justicia francesa.

Jimena Buttigliengo lucha por recuperar el vínculo con Willy Andrea y Lynda Rose. Desde Ibiza, utiliza sus redes como altavoz de un reclamo que conmueve: volver a abrazar a sus hijos.

image
