Terror: así fue el momento en que la nena de 14 años disparó tiros en la escuela

Embed

Una menor armada en la escuela

Alrededor de las 9.30 de la mañana, luego del final del primer recreo en la escuela. La niña se retrasó y quedó sola en el patio. Es cuando la cámara de seguridad la toma caminando lentamente hacia una puerta. Ya tiene en la mano derecha el arma que la policía estableció que es de su padre, agente policial del departamento La Paz, en la provincia de Mendoza.