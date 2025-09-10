En vivo Radio La Red
Horror en el aula

Terror: así fue el momento en que la nena de 14 años disparó tiros en la escuela

Mientras se mantiene la tensión en la escuela de la provincia cuyana, se conocieron imágenes de las cámaras de seguridad en la que se ve a la adolescente, caminando por el patio con el arma con la que disparó.

La adolescente armada en su escuela en Mendoza. (Foto: A24.com)

La adolescente armada en su escuela en Mendoza. (Foto: A24.com)
Leé también Pánico en Mendoza: una alumna de 14 años llevó un arma al colegio, disparó y está atrincherada

Sin embargo, en su mano derecha, lleva un arma. Que disparó al menos en tres oportunidades en un patio abierto. La imagen la muestra que mientras se aproxima a una puerta, se acomoda el pelo con la mano izquierda. Sigue de largo unos pasos más allá de esa entrada.

Enseguida, se da vuelta y regresa hacia la puerta. Como si tuviera experiencia en el manejo de armas, su padre es policía, aparece lista como para disparar y mirando hacia el interior del edificio. La adolescente está en segundo año y ya se sabe que el arma es una calibre 9 milímetros que pertenece a su padre.

Una menor armada en la escuela

Alrededor de las 9.30 de la mañana, luego del final del primer recreo en la escuela. La niña se retrasó y quedó sola en el patio. Es cuando la cámara de seguridad la toma caminando lentamente hacia una puerta. Ya tiene en la mano derecha el arma que la policía estableció que es de su padre, agente policial del departamento La Paz, en la provincia de Mendoza.

La joven pidió en concreto por una maestra. Los disparos, por supuesto, generaron un caos en el aula. Las autoridades reaccionaron de manera adecuada y se pudo evacuar a todos los escolares. En el establecimiento quedó la policía para hacer que la joven deponga su actitud.

