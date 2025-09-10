En vivo Radio La Red
Independiente recibió la noticia más esperada: levantan la clausura del Libertadores de América

El fiscal Mariano Zitto solicitó levantar la clausura del estadio de Independiente. Así, el Rojo podrá recibir a Banfield el sábado con público en todas las tribunas. Los detalles.

La medida que mantenía cerrado el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini está a punto de quedar atrás. El fiscal Mariano Zitto, encargado de la investigación por los incidentes ocurridos entre barras de Independiente y la Universidad de Chile durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, solicitó este miércoles que se levante la clausura preventiva.

Leé también Confirmado: Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana tras los incidentes frente a la U de Chile
image

El pedido ya está en manos del juez José Luis Arabito, titular del Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda, quien en las próximas horas dará lugar a la solicitud. De esta manera, Independiente podrá recibir a Banfield este sábado a las 16.45 con su estadio colmado.

Por qué había sido clausurado el estadio de Independiente

La clausura fue una medida cautelar ordenada por la Justicia para garantizar la investigación de los graves disturbios registrados en Avellaneda, que no solo derivaron en un escándalo deportivo y social, sino también en una sanción ejemplar por parte de la Conmebol.

El máximo organismo del fútbol sudamericano eliminó a Independiente de la Sudamericana y le aplicó una sanción de siete partidos sin público en torneos internacionales. En paralelo, la Justicia bonaerense decidió cerrar el estadio mientras avanzaba el análisis de responsabilidades en los hechos violentos.

La decisión impactó de lleno en el calendario: el Rojo no pudo disputar su partido como local frente a Platense, que quedó suspendido por la imposibilidad de utilizar el estadio.

Qué medidas de seguridad se implementaron para levantar la clausura

Tras los incidentes, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) impulsó la creación de una Comisión Técnica Evaluadora. Este espacio, que reunió a autoridades de seguridad, dirigentes del club y especialistas, revisó los protocolos vigentes, detectó fallas en la organización y avanzó en un nuevo plan de prevención.

En paralelo, se aplicó el derecho de admisión a 41 barras involucrados en los disturbios, una medida que busca desactivar los focos más violentos de la hinchada.

El pasado 28 de agosto, la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti presentó ante la Justicia un Plan Operativo de Seguridad. Este documento, elaborado con asesoramiento técnico y avalado por todas las partes, incluyó estrategias para reforzar los controles de ingreso, mejorar la distribución del personal de seguridad y garantizar la presencia de un operativo integral en cada partido.

Finalmente, tanto la APREVIDE como el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respaldaron el plan junto al club. Con ese consenso, el fiscal Zitto dio por cumplidos los requisitos para solicitar el levantamiento de la clausura.

¿Qué partidos podrá jugar Independiente con público y cuáles no?

La medida cautelar de la Justicia se levantará en las próximas horas, lo que habilitará la presencia de hinchas este sábado ante Banfield por la Copa de la Liga, con un aforo del 100%.

Sin embargo, el fallo de Conmebol sigue vigente: Independiente no podrá contar con público durante los próximos siete partidos internacionales que dispute como local. Es decir, la sanción rige exclusivamente para torneos continentales, pero no afecta su participación en el ámbito local.

Un regreso esperado por la hinchada del Rojo

Para la dirigencia y los hinchas, la noticia trae alivio luego de semanas de incertidumbre. Con el aval judicial y un plan de seguridad reforzado, el Libertadores de América volverá a abrir sus puertas para el duelo ante el Taladro.

El propio fiscal Zitto destacó que la clausura tuvo como objetivo garantizar que, hacia adelante, el estadio sea un espacio seguro y que “asistir a la cancha vuelva a ser un motivo de disfrute familiar y de aliento al club”.

La expectativa ahora está puesta en la confirmación formal del juez Arabito, que se dará en las próximas horas. De concretarse, Independiente vivirá un partido especial el sábado: no solo será el regreso a su casa, sino también la posibilidad de empezar a dejar atrás un capítulo marcado por la violencia y las sanciones.

