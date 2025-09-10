Cómo fue la reacción de Ricardo Darín al enterarse de que será abuelo

Andrea Pietra, compañera de Darín en la obra Escenas de la vida conyugal, también presente en la entrevista, se sumó con humor: "Yo estoy muy contenta también. Ahora pasé a trabajar con un abuelo".

Ahí, Ricardo comentó entre risas: "Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Yo le voy a poner algo a eso, un stop, porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano".

El tierno mensaje de Florencia Bas a Úrsula Corberó en medio de la noticia de su embarazo

El último martes Úrsula Corberó anunció que está esperando su primer hijo junto al Chino Darín. La noticia generó un verdadero revuelo en redes sociales y fue celebrada por miles de seguidores. Pero quien se mostró especialmente emocionada fue Florencia Bas, madre del actor y pareja de Ricardo Darín.

“Esto no es IA”, escribió la actriz española en el pie de la imagen que compartió en Instagram, donde se la ve luciendo su incipiente pancita de embarazada.

“Me explota el corazón de alegría y amor, ¡los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindo, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”, expresó Bas, visiblemente conmovida por la noticia.

La relación entre Úrsula y el Chino comenzó en 2015, durante las grabaciones de la serie La embajada, en España. En la ficción interpretaban a una pareja, y lo que empezó como una historia de ficción se transformó rápidamente en una conexión genuina. Según relató el actor, fue amor a primera vista: lo que lo atrapó fue la risa de Úrsula, que escuchó mientras hacían una prueba de vestuario. Ella, por su parte, lo saludó con una frase digna de una película: “Hola, soy tu novia”.

Desde aquel encuentro, atravesaron juntos distintas etapas: viajes, proyectos laborales y hasta una pandemia. En 2020, compartieron el aislamiento en Buenos Aires, lo que fortaleció aún más su vínculo. Actualmente residen en Barcelona, aunque suelen viajar con frecuencia para acompañarse en sus respectivas carreras.