Camila Homs reveló el desgarrador pedido de la hija Francesca cuando le contó del nuevo embarazo

La confesión más dura de Camila Homs sobre su hija Francesca de 6 años y la llegada de su nuevo bebé. Enterate.

Camila Homs atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: espera un hijo junto a su pareja, el futbolista José “El Principito” Sosa. Sin embargo, detrás de la alegría, la modelo reveló un costado muy íntimo y doloroso de esta nueva etapa: el impacto que tuvo la noticia en Francesca, su hija mayor de 6 años, fruto de su relación anterior con Rodrigo de Paul.

Durante una entrevista, Cami no ocultó la crudeza de lo que vivió: “Con Francis fue un trauma”, confesó.

Homs contó que los primeros tiempos de convivencia con Sosa no fueron fáciles, sobre todo porque ambos llegaban con hijos de relaciones anteriores. “Antes de convivir costaba, apenas nos empezamos a conocer, sobre todo con los nenes. Más que nada porque es como: ‘me está sacando a mi papá, me está sacando a mi mamá’”, relató sobre el choque inicial que sintieron los chicos.

Con el correr de los meses, lograron construir un clima más armónico, pero el anuncio de su embarazo volvió a poner sobre la mesa las tensiones más profundas.

Según reveló Cami, eligió contarle primero a sus hijos y luego a los de Sosa, para que cada uno pudiera procesar la noticia sin sentirse condicionado. Las hijas del futbolista lo recibieron con alegría, pero Francesca no pudo disimular su incomodidad.

Ella estaba de viaje unos días antes del gender reveal. Dije: ‘Bueno, a Fran se lo voy a decir primero’. Y cuando se lo conté, se quedó callada. Le pedí que me diga algo y me respondió: ‘No quiero, no quiero, no quiero’”, relató la modelo.

Fue entonces cuando la pequeña soltó la frase que partió en dos a su mamá: Mamá, pero yo quiero ser tu única hija.”

Cami admitió que en ese instante se sintió devastada: “El corazón no lo entendés, te sentís la peor madre del mundo.”

Frente al dolor de Francesca, la modelo trató de contenerla y transmitirle seguridad: “Le expliqué que siempre va a ser mi princesa mayor, mi primera hija, y que eso nunca va a cambiar. Quise que entendiera que su lugar en mi vida está asegurado, pase lo que pase.”

A diferencia de su hermana, Bautista —el hijo menor que también tuvo con De Paul— reaccionó con entusiasmo: “Bauti feliz de la vida, él es como yo: todo lo toma con felicidad.”

