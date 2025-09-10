Camila Homs reveló el desgarrador pedido de la hija Francesca cuando le contó del nuevo embarazo

Según reveló Cami, eligió contarle primero a sus hijos y luego a los de Sosa, para que cada uno pudiera procesar la noticia sin sentirse condicionado. Las hijas del futbolista lo recibieron con alegría, pero Francesca no pudo disimular su incomodidad.

“Ella estaba de viaje unos días antes del gender reveal. Dije: ‘Bueno, a Fran se lo voy a decir primero’. Y cuando se lo conté, se quedó callada. Le pedí que me diga algo y me respondió: ‘No quiero, no quiero, no quiero’”, relató la modelo.

Fue entonces cuando la pequeña soltó la frase que partió en dos a su mamá: “Mamá, pero yo quiero ser tu única hija.”

Cami admitió que en ese instante se sintió devastada: “El corazón no lo entendés, te sentís la peor madre del mundo.”

Frente al dolor de Francesca, la modelo trató de contenerla y transmitirle seguridad: “Le expliqué que siempre va a ser mi princesa mayor, mi primera hija, y que eso nunca va a cambiar. Quise que entendiera que su lugar en mi vida está asegurado, pase lo que pase.”

A diferencia de su hermana, Bautista —el hijo menor que también tuvo con De Paul— reaccionó con entusiasmo: “Bauti feliz de la vida, él es como yo: todo lo toma con felicidad.”