La foto de Carla Peterson al natural y sin maquillaje que causó enorme revuelo

La reacción positiva que generó su publicación demuestra la conexión especial que mantiene con su audiencia. Al mostrarse al natural, Carla Peterson no buscó un golpe de efecto, sino que reafirmó su filosofía de vida: mostrarse tal cual es, cercana y real. En tiempos en los que la imagen suele funcionar como estrategia calculada, ella eligió la honestidad, y el público la acompañó con entusiasmo.

carla peterson 2

¿Cuántos años lleva en pareja Carla Peterson con Martín Lousteau?

La historia de amor entre Carla Peterson y Martín Lousteau comenzó en 2011, cuando una amiga en común, la actriz Eleonora Wexler, los presentó. En ese primer encuentro no hubo un flechazo inmediato: Carla misma reconoció que atravesaba un momento personal complicado y que incluso llegó a cancelar varias citas. Sin embargo, algo cambió cuando lo vio en televisión hablando de economía. “Me gustó”, admitió después, y a partir de ahí se animó a darle una oportunidad.

La relación fue creciendo poco a poco y, en 2012, mientras Lousteau estudiaba en la Universidad de Yale, decidieron casarse por civil en Nueva Haven, Estados Unidos, en una ceremonia sencilla y espontánea. Un año más tarde nació su hijo Gaspar, que consolidó aún más la unión.

Hoy, en 2025, la pareja lleva 14 años juntos y más de una década de casados. Con el tiempo, pasaron de aquella primera cita llena de dudas a convertirse en una de las duplas más sólidas y queridas dentro del cruce entre la política y el espectáculo argentino.