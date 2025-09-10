A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡EPA!

La foto de Carla Peterson al natural y sin maquillaje que causó enorme revuelo

La reconocida actriz, Carla Peterson, compartió una imagen donde se muestra sin una gota de maquillaje y generó una revolución en las redes.

10 sept 2025, 13:19
La foto de Carla Peterson al natural y sin maquillaje que causó enorme revuelo
La foto de Carla Peterson al natural y sin maquillaje que causó enorme revuelo

La foto de Carla Peterson al natural y sin maquillaje que causó enorme revuelo

En un contexto dominado por los filtros digitales, el maquillaje y los retoques que buscan imponer un ideal de perfección, Carla Peterson sorprendió con un gesto inesperado. La actriz decidió mostrarse sin retoques y compartió en sus redes sociales una foto donde aparece completamente al natural: sin base, sin corrector y sin labial, dejando su piel tal como es, sin disimular imperfecciones ni suavizar líneas de expresión.

La publicación no tardó en generar impacto. La imagen se viralizó rápidamente, no solo por la frescura que transmitía, sino también por el mensaje que llevaba implícito: la belleza no depende de esconderse detrás de capas de productos. En los comentarios, sus seguidores celebraron la valentía de la actriz y destacaron su autenticidad en un mundo donde la apariencia suele estar mediada por filtros y retoques. “¡Qué linda sos así, real!” y “Ojalá todas nos animemos a mostrarnos sin maquillaje” fueron algunos de los mensajes que se repitieron en la publicación.

Leé también

Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler brillan en la nueva película que sorprende en San Sebastián

Netflix: Carla Peterson y Daniel Hendler brillan en la nueva película que sorprende en San Sebastián.

El gesto de Peterson se inscribe en una tendencia creciente que busca reivindicar la belleza natural y desafiar los estándares inalcanzables que imponen las redes sociales. Cada vez más figuras del espectáculo y de la moda se animan a mostrarse sin maquillaje, apostando por la transparencia y la cercanía con su público. Este movimiento también invita a reflexionar sobre la presión que existe para ocultar cualquier signo de la piel real, desde arrugas hasta marcas de cansancio.

Al mismo tiempo, la actriz no reniega del maquillaje, al que considera una herramienta válida de expresión y juego. Lo que propone es una mirada más equilibrada, en la que se prioriza el cuidado de la piel con rutinas simples: hidratación, limpieza suave y protección solar como aliados fundamentales para mantener un rostro luminoso sin necesidad de recurrir a excesos. En entrevistas anteriores, ya había contado que disfruta del maquillaje para las alfombras rojas, pero que en su día a día prefiere dejar que su piel respire.

La reacción positiva que generó su publicación demuestra la conexión especial que mantiene con su audiencia. Al mostrarse al natural, Carla Peterson no buscó un golpe de efecto, sino que reafirmó su filosofía de vida: mostrarse tal cual es, cercana y real. En tiempos en los que la imagen suele funcionar como estrategia calculada, ella eligió la honestidad, y el público la acompañó con entusiasmo.

carla peterson 2

¿Cuántos años lleva en pareja Carla Peterson con Martín Lousteau?

La historia de amor entre Carla Peterson y Martín Lousteau comenzó en 2011, cuando una amiga en común, la actriz Eleonora Wexler, los presentó. En ese primer encuentro no hubo un flechazo inmediato: Carla misma reconoció que atravesaba un momento personal complicado y que incluso llegó a cancelar varias citas. Sin embargo, algo cambió cuando lo vio en televisión hablando de economía. “Me gustó”, admitió después, y a partir de ahí se animó a darle una oportunidad.

La relación fue creciendo poco a poco y, en 2012, mientras Lousteau estudiaba en la Universidad de Yale, decidieron casarse por civil en Nueva Haven, Estados Unidos, en una ceremonia sencilla y espontánea. Un año más tarde nació su hijo Gaspar, que consolidó aún más la unión.

Hoy, en 2025, la pareja lleva 14 años juntos y más de una década de casados. Con el tiempo, pasaron de aquella primera cita llena de dudas a convertirse en una de las duplas más sólidas y queridas dentro del cruce entre la política y el espectáculo argentino.

Carla Peterson Martín Lousteau

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Carla Peterson

Lo más visto