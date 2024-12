Reflexiones de fin de año: claves para evaluar tu 2024

Revisá tus objetivos iniciales

Uno de los puntos de partida más importantes es preguntarte: ¿Qué metas me había planteado a principio de año? Quizá te propusiste ahorrar, mejorar tu salud, avanzar en tu carrera o simplemente tener más tiempo para vos. Revisá esas metas y evaluá si las cumpliste, qué estrategias funcionaron y cuáles no. Incluso si no lograste todo lo que querías, este análisis te permitirá identificar áreas de mejora y reconocer tus esfuerzos.