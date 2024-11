La llamativa reflexión de Jimena Barón tras ser convocada para reemplazar a Wanda Nara en Tailandia

"Yo estaba prendiendo un sahumerio y sonó el teléfono con la propuesta, mañana, Tailandia. Me sentí rara porque claramente 24 horas antes significaba que no habían pensado en mí en primera instancia", comenzó diciendo en sus redes sobre lo que significó la propuesta.

Jimena Barón y Pampita

Luego, se sinceró: "He tenido mucho ego, no hubiese venido 5 años atrás. Por suerte ya no lo tengo, por suerte vine, como pude, con lo que tenía. Estando acá me avisa la gente de Pandora que hace unos días estoy tendencia en Twitter Argentina y la verdad no me importó mucho y siempre da miedo porque a veces dicen cosas feas que no me gusta leer".

"Me escribieron varios amigos y me dijeron que entre a ver. Ahí una catarata de amor inesperada, que aunque el éxito para nada esté en las redes sociales, fue un mimo gigante. Es medio boludo agradecer estas cosas pero estoy muy emocionada", expresó frente al cariño que le demostraron.

Finalmente, resaltó: "Yo le pongo mucho amor a mi contenido y sinceramente este año viví de eso y me fue muy bien, pero todo esto es posible porque están ustedes ahí del otro lado. Nada, agradecer de todo corazón y comentarles que a pesar de la frivolidad de las redes a veces también pasan cosas medio mágicas. Vine medio pachucha y me voy como la nena del video final. Los quiero".

Jimena Barón reflexión en Tailandia

Jimena Barón viajó sola a Tailandia en lugar de Wanda Nara y vivió un momento de terror

Después de manifestar su incomodidad por ser llamada a último momento para reemplazar a Wanda Nara en un evento en Tailandia, Jimena Barón contó la odisea que vivió en el vuelo rumbo a ese destino.

En todo momento, la madre de Momo dejó en claro que no le agrada ni un poco viajar en avión y contó la particular situación que pensó durante el traslado aéreo a Tailandia por trabajo.

“Viajo sola ida y vuelta. Las chicas salieron un rato antes en otra aerolínea, otra ruta. Desafío total para mí, que no me gusta para nada volar", indicó la cantante y actriz desde sus historias de Instagram.

jimena baron temor en vuelo a tailandia.jpg

"Obviamente de las 19 horas dormí 4 porque el avión se movió (normal nada wov) pero yo voy aterrada”, comentó Jimena Barón sobre el poco descanso que pudo tener durante el viaje.

Y remarcó qué hizo para que pase rápido todo el viaje: “Por supuesto recé un padre nuestro que de los nervios me salió mal y ahí pensé que Dios me iba a castigar y empecé a luchar por mi vida tratando de decir bien el padre nuestro para que el avión no colapse".

"Todo esto en mi mente mientras el resto roncaba plácidamente”, sentenció Jimena Barón con su habitual sentido del humor al contar lo que imaginó en ese momento en el avión.