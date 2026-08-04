Se supo en qué otra pareja Tuli Acosta fue señalada como tercera en discordia

Además, dejó en claro cuál sería su postura frente a una infidelidad: "Nunca perdonaría una infidelidad. Si hubiera sido así, no hubiese perdonado".

La influencer también explicó que las versiones crecieron porque durante varias semanas dejó de mostrarse junto a Lauty Gram en redes sociales, algo que despertó especulaciones entre los seguidores de ambos.

"Se está diciendo mucho que me separé de Lauty y no es cierto. Nos cagamos de risa, literalmente. Sí me da fiaca que todo el tiempo pregunten y hagan esos comentarios", sostuvo.

El resurgimiento de esta historia coincide con otro escándalo que tiene a Tuli Acosta como protagonista. Días atrás, Pepe Ochoa aseguró que la influencer habría sido la tercera en discordia en la ruptura de La Joaqui y Luck Ra, una versión que tampoco fue confirmada por los involucrados.

Según el panelista, la cantante se habría enterado de la presunta infidelidad a través del entorno más cercano de Tuli, en una cadena de confidencias que terminó llegando a sus oídos.

Hasta el momento, Tuli Acosta no confirmó ninguna de las versiones que la vinculan con Lauty Gram ni con Luck Ra. No obstante, ambos episodios volvieron a instalar su nombre en el centro de la escena y alimentaron el debate en las redes sociales, donde las especulaciones no dejan de crecer.