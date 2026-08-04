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Se supo en qué otra pareja Tuli Acosta fue señalada como tercera en discordia

Mientras sigue la polémica con la Joaqui, apareció un rumor que involucra a Tuli Acosta como tercera en discordia en otro romance. Enterate.

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Se supo en qué otra pareja Tuli Acosta fue señalada como tercera en discordia

Tuli Acosta volvió a quedar en el centro de la polémica. Mientras todavía resuenan las versiones que la señalan como una supuesta tercera en discordia en la separación de La Joaqui y Luck Ra, resurgió un viejo rumor que la vinculó con otra famosa pareja: la de Lauty Gram y Luchi Patrone.

La historia volvió a instalarse luego de que Pepe Ochoa asegurara en LAM que, tiempo atrás, Tuli y Lauty Gram habrían tenido un acercamiento cuando la influencer todavía mantenía una relación con Lit Killah. Según el panelista, esa situación habría generado un importante conflicto puertas adentro.

Sin embargo, la versión fue desmentida de manera contundente por Luchi Patrone, actual novia del cantante y ex participante de Gran Hermano, quien decidió hablar públicamente para frenar los rumores.

"Esto no pasó, no sucedió. Lo que dijo Pepe Ochoa es totalmente mentira. Lit Killah ni siquiera me habló a mí. No pasó nada. Quería aclararlo porque quedé como una cornuda y no lo soy", afirmó durante una transmisión en vivo.

Además, dejó en claro cuál sería su postura frente a una infidelidad: "Nunca perdonaría una infidelidad. Si hubiera sido así, no hubiese perdonado".

La influencer también explicó que las versiones crecieron porque durante varias semanas dejó de mostrarse junto a Lauty Gram en redes sociales, algo que despertó especulaciones entre los seguidores de ambos.

"Se está diciendo mucho que me separé de Lauty y no es cierto. Nos cagamos de risa, literalmente. Sí me da fiaca que todo el tiempo pregunten y hagan esos comentarios", sostuvo.

El resurgimiento de esta historia coincide con otro escándalo que tiene a Tuli Acosta como protagonista. Días atrás, Pepe Ochoa aseguró que la influencer habría sido la tercera en discordia en la ruptura de La Joaqui y Luck Ra, una versión que tampoco fue confirmada por los involucrados.

Según el panelista, la cantante se habría enterado de la presunta infidelidad a través del entorno más cercano de Tuli, en una cadena de confidencias que terminó llegando a sus oídos.

Hasta el momento, Tuli Acosta no confirmó ninguna de las versiones que la vinculan con Lauty Gram ni con Luck Ra. No obstante, ambos episodios volvieron a instalar su nombre en el centro de la escena y alimentaron el debate en las redes sociales, donde las especulaciones no dejan de crecer.

En pocas palabras

  • Tuli Acosta: Fue señalada como tercera en discordia en la separación de La Joaqui y Luck Ra, y resurgió un rumor que la vinculó con Lauty Gram y Luchi Patrone.
  • Desmentida: Luchi Patrone, pareja de Lauty Gram, desmintió categóricamente las versiones, afirmando que
Resumen generado por Thinkindot AI
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