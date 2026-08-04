Crimen de Matías Álvarez Guardia: la inesperada confesión que cambió el destino del caso

De acuerdo con la investigación, cerca de las 6 de la mañana el hombre recibió un llamado telefónico del propio Álvarez Guardia, quien alcanzó a decirle que estaba herido. Mientras hablaba con él, escuchó de fondo a su hermana gritar: "Decile que me rompiste el celular", en medio de una fuerte discusión.

El testigo declaró que se dirigió inmediatamente hasta la vivienda y encontró al joven desvanecido, luego lo cargó hasta un vehículo y, junto con su pareja y la imputada, lo trasladó al hospital. Sin embargo, cuando ingresó al centro de salud, la víctima ya había fallecido.

Para los investigadores, los elementos reunidos hasta ahora permiten descartar que se haya intentado simular un robo o construir una coartada.

La fiscal sostuvo que las pruebas apuntan a una discusión de pareja ocurrida dentro de una relación de aproximadamente dos años, una situación que, según afirmó, fue respaldada por declaraciones de familiares y vecinos. Además, varios testigos aseguraron haber escuchado una fuerte pelea durante la madrugada frente al domicilio donde ocurrió el crimen.

El cuchillo secuestrado, las cámaras y la autopsia

Durante las primeras pericias en la escena, personal policial y el ayudante fiscal secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será sometido a pericias. La fiscal detalló que la puñalada impactó en el cuello, provocando lesiones en arterias y venas, y que el hospital determinó que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio derivado de esa grave herida.

La familia también reclama que se encuentre el teléfono celular de la víctima, considerado una pieza central para reconstruir tanto las últimas horas de Matías como la dinámica de su relación con Cantero. (Foto: X)

En paralelo, la Fiscalía avanza con el análisis de cámaras de seguridad instaladas frente a la vivienda, en el interior del inmueble y en una propiedad lindera, con el objetivo de reconstruir la secuencia completa de los hechos. También permanecen pendientes los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos, fundamentales para establecer con precisión la mecánica del crimen y determinar, entre otros aspectos, si la víctima pudo haber sido sedada antes del ataque.

Una denuncia previa y nuevos elementos bajo investigación

Según informó la Fiscalía, existe una denuncia realizada en noviembre de 2025, en la que Álvarez Guardia denunció a Cantero por una discusión durante la cual ella habría roto el vidrio de su automóvil. Sin embargo, ese expediente fue archivado porque la víctima decidió no impulsar la acción penal.

Por el momento, no existen denuncias por violencia de género presentadas por la imputada contra la víctima, ni tampoco antecedentes relacionados con problemas de salud mental de la joven.

Los investigadores también analizan una denuncia presentada un día antes del crimen por una de las hermanas de la acusada, quien reportó el faltante de una caja con cadenas, joyas y dinero. La Fiscalía solicitó incorporar ese expediente a la investigación principal para determinar si guarda alguna relación con el homicidio.

Victoria Luz Cantero, pareja de la víctima, continúa detenida como única acusada. (Foto: X)

Qué pruebas faltan incorporar al expediente

Entre las medidas pendientes figura el peritaje del teléfono celular de la víctima, que fue encontrado en poder de la imputada, además del análisis del vehículo utilizado para trasladar al joven al hospital. También se ordenaron fotografías, planimetría del lugar, estudios sobre el cuchillo secuestrado y el relevamiento de imágenes por parte del área de Cibercrimen.

En la vivienda, los investigadores encontraron manchas de sangre, objetos rotos y signos de una fuerte pelea, concentrados principalmente en el sector de ingreso. Entre los elementos dañados había una PlayStation, anteojos y un termo caído.

Cuando la Policía llegó al domicilio, la casa permanecía abierta, ya que el hermano de la acusada había trasladado previamente a la víctima al hospital. En los próximos días, la Fiscalía tomará declaración a las hermanas de la imputada, a su cuñado, a más vecinos de la zona y a un joven que aseguró haber visto a la pareja durante la noche anterior en un boliche.