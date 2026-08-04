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PROYECTO DE LEY

Ley de Tierras: Bullrich confirmó que el nuevo proyecto eleva al 25% el límite para la compra de tierras por extranjeros

La senadora brindó este martes una conferencia de prensa junto a Nadia Márquez y Agustín Coto para detallar las modificaciones incorporadas a la iniciativa, mientras el oficialismo define los últimos ajustes antes de su tratamiento en la Cámara alta.

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La senadora brindó este martes una conferencia de prensa para detallar las modificaciones incorporadas a la iniciativa. (Foto: captura de pantalla).

La senadora brindó este martes una conferencia de prensa para detallar las modificaciones incorporadas a la iniciativa. (Foto: captura de pantalla).

La senadora Patricia Bullrich encabezó esta tarde una conferencia de prensa en el Senado de la Nación para explicar los alcances y las modificaciones del proyecto de Ley de Tierras, una de las iniciativas que el oficialismo busca impulsar durante el segundo semestre legislativo. Entre los principales cambios, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta informó que la titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el 25% de la superficie de las tierras rurales de cada jurisdicción.

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La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado debatió sobre la Ley de Tierras (Foto: Senado de la Nación).

Acompañaron a la jefa de bloque los senadores Nadia Márquez, Agustín Coto y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en una presentación que tuvo lugar mientras el Gobierno nacional define los cambios finales del texto antes de que la iniciativa vuelva a debatirse este jueves 6 de agosto en la Cámara alta.

Patricia Bullrich encabez&oacute; la presentaci&oacute;n del proyecto de Ley de Tierras en el Senado y confirm&oacute; el nuevo l&iacute;mite del 25% para la adquisici&oacute;n de tierras rurales por parte de extranjeros. (Foto: archivo).

Patricia Bullrich encabezó la presentación del proyecto de Ley de Tierras en el Senado y confirmó el nuevo límite del 25% para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. (Foto: archivo).

La conferencia se llevó a cabo tras una reunión de la mesa política del oficialismo en la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei, donde se analizó la redacción definitiva del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida como Ley de Tierras, y se ordenó la estrategia legislativa para los próximos meses.

Uno de los puntos centrales de la discusión es el régimen de venta de tierras rurales a extranjeros. Tras las negociaciones con fuerzas aliadas y gobernadores dialoguistas, el oficialismo finalmente elevó del 15% al 25% el límite permitido para este tipo de operaciones, en busca de ampliar consensos para avanzar con la iniciativa.

La modificación representa un cambio respecto de las versiones iniciales del proyecto, que apuntaban a eliminar gran parte de las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros. El texto acumula hasta el momento 17 borradores.

Cuáles son las modificaciones

Uno de los puntos centrales del proyecto de ley, al que A24.com tuvo acceso, es el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El nuevo texto instituye "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros" y también establece "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas (...) con participación estatal extranjera directa o indirecta", salvo autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

La presidenta del bloque de LLA en el Senado explic&oacute; los cambios al r&eacute;gimen de adquisici&oacute;n de tierras rurales y remarc&oacute; que los Estados extranjeros no podr&aacute;n comprar tierras en Argentina. (Foto: archivo).

La presidenta del bloque de LLA en el Senado explicó los cambios al régimen de adquisición de tierras rurales y remarcó que los Estados extranjeros no podrán comprar tierras en Argentina. (Foto: archivo).

Además, la iniciativa dispone que "toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia", consignando los datos y la nacionalidad del adquirente.

Las facultades de las provincias

La propuesta ratifica las facultades provinciales sobre sus territorios. En ese sentido, señala que "cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites" y que podrá establecer la normativa aplicable en ejercicio de sus competencias.

En ese marco, Bullrich señaló que los artículos 124 y 41 sirven para "reforzar que los recursos naturales son dominio de las provincias. Ellas son las que deciden sobre los recursos naturales argentinos”.

Otro de los cambios incorporados establece la prohibición de "la interposición de personas humanas o jurídicas a los fines de configurar una titularidad figurada" y determina que esas prácticas "se considerarán una simulación ilícita y fraudulenta".

Zonas de frontera

El artículo 13 de la ley vigente establece que la adquisición de un inmueble rural ubicado en una zona de seguridad requiere la autorización previa del Ministerio del Interior. En cambio, el borrador presentado por el Poder Ejecutivo prevé que "la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional".

También aclara que la intervención de la Nación estará limitada a cuestiones vinculadas con la seguridad exterior, la defensa nacional y la soberanía.

“Pusimos un límite de 25% a la compra de tierras para extranjeros”, expresó Bullrich. Y agregó que “los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto”.

En pocas palabras

  • Ley de Tierras: El proyecto eleva al 25% el límite de compra de tierras por extranjeros.
  • Restricciones: Se prohíbe la compra a Estados extranjeros y a personas jurídicas con participación estatal.
  • Facultades: Las provincias conservarán la jurisdicción plena sobre sus territorios y recursos naturales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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