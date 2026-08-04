Tras la reunión de la mesa política, el Gobierno acelera negociaciones por la Ley de Tierras en el Senado

Menem convocó primero a una reunión de jefes de bloque dialoguistas con la presencia de autoridades de la comisión y funcionarios nacionales.

Entre los diputados de LLA presentes estuvieron Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Santiago Pauli y Laura Rodríguez Machado. Por el PRO, participaron Daiana Fernández Molero y Javier Sánchez Wrba. Por la UCR, se sumaron los diputados Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

En tanto, el oficialismo contaba con el apoyo de bloques minoritarios integrados por Karina Maureira de La Neuquinidad, Gisela Scaglia del PU, José Luis Garrido por Santa Cruz, Nancy Viviana Picón Martínez del bloque Producción y Trabajo, Sebastián Noblega de Elijo Catamarca, Karina Banfi de Adelante Bs. As., Oscar Zago del MID, Alberto Arrua de Innovación Federal.

Entre los funcionarios que fueron invitados a brindar informes por el proyecto de reforma del Banco Central estuvieron el titular de la entidad, Santiago Bausili y los directores del BCRA, Martín Vauthier y Marcelo Griffi.

Mientras que por el proyecto de Inocencia Fical II se presentó el secretario de finanzas del Ministerio de Economía, Federico Furiase y Claudia Balestrini.

Por su parte, Bullrich convocó a las 16 a una conferencia de prensa en el Senado para explicar los cambios en el texto original del proyecto de inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contiene el polémico por el artículo que modifica los límites a la venta de tierras a extranjeros. El gobierno espera poder conseguir el quorum de 37 senadores para darle media sanción al proyecto este jueves 6 de agosto a las 11 en el Senado.

Según informaron fuentes del gobierno, se espera que hacia "mediados de agosto la Cámara de Diputados trate el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la iniciativa de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central".

Santilli y Caputo siguen la ronda de negociaciones con gobernadores

Por otra parte, Santilli confirmó que este jueves 6 de agosto viajará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a la provincia de Catamarca, donde mantendrán encuentros con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Se trata de la continuidad de la ronda de negociaciones con gobernadores que impulsa la Casa Rosada para lograr el apoyo a las leyes que impulsa el Ejecutivo en el Congreso, a cambio de la coordinación de temas de gestión que reclaman los gobernadores, como transferencias de fondos de coparticiación y ATN, de obras públicas y la promesa de la llegada de inversiones extranjeras a partir de la aprobación de estas leyes.

Karina Milei y Santilli estuvieron el lunes en el Chaco, para encabezaar una cumbre de Seguridad con gobernadores del NEA, entre ellos, otro aliado radical, Leandro Zdero.