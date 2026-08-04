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Tras la reunión de la mesa política, el Gobierno acelera negociaciones por la Ley de Tierras en el Senado

La mesa política con Karina Milei a la cabeza, definió los pasos a seguir en la agenda del Congreso. Bullrich y Menem los encargados de negociar en el Congreso. Mientras, Santilli y Caputo siguen las rondas con gobernadores.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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La mesa política fijó la hoja de ruta de los proyectos de ley de tierras y reforma del Banco Central en el Congreso. Foto: Archivo.

La mesa política fijó la hoja de ruta de los proyectos de ley de tierras y reforma del Banco Central en el Congreso. Foto: Archivo.

Con Karina Milei a la cabeza, la Mesa Política del Gobierno mantuvo este martes una nueva reunión de trabajo en Casa Rosada, en la que fijó la hoja de ruta de los principales proyectos impulsados por el Gobierno nacional, como la Ley de Tierras y las reformas del Banco Central y de Inocencia Fiscal.

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El presidente Javier Milei le respondió a dos ex titulares del Banco Central. (Foto: archivo).

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Tras más de dos horas de reunión, en el despacho del jefe de Gabinete, Karina Milei y los otros siete integrantes de la mesa política del Gobierno, definieron los próximos pasos a seguir en el Congreso durante el mes de agosto.

Ni bien terminada la reunión en Rosada, el presidente de la Camara de Diputados, Martin Menem, arrancaba este martes a las 15 con el tratamiento en comisiones del proyecto de reforma de la Carta Organica del Banco Central.

Menem convocó primero a una reunión de jefes de bloque dialoguistas con la presencia de autoridades de la comisión y funcionarios nacionales.

Entre los diputados de LLA presentes estuvieron Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Santiago Pauli y Laura Rodríguez Machado. Por el PRO, participaron Daiana Fernández Molero y Javier Sánchez Wrba. Por la UCR, se sumaron los diputados Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

En tanto, el oficialismo contaba con el apoyo de bloques minoritarios integrados por Karina Maureira de La Neuquinidad, Gisela Scaglia del PU, José Luis Garrido por Santa Cruz, Nancy Viviana Picón Martínez del bloque Producción y Trabajo, Sebastián Noblega de Elijo Catamarca, Karina Banfi de Adelante Bs. As., Oscar Zago del MID, Alberto Arrua de Innovación Federal.

Entre los funcionarios que fueron invitados a brindar informes por el proyecto de reforma del Banco Central estuvieron el titular de la entidad, Santiago Bausili y los directores del BCRA, Martín Vauthier y Marcelo Griffi.

Mientras que por el proyecto de Inocencia Fical II se presentó el secretario de finanzas del Ministerio de Economía, Federico Furiase y Claudia Balestrini.

Por su parte, Bullrich convocó a las 16 a una conferencia de prensa en el Senado para explicar los cambios en el texto original del proyecto de inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contiene el polémico por el artículo que modifica los límites a la venta de tierras a extranjeros. El gobierno espera poder conseguir el quorum de 37 senadores para darle media sanción al proyecto este jueves 6 de agosto a las 11 en el Senado.

Según informaron fuentes del gobierno, se espera que hacia "mediados de agosto la Cámara de Diputados trate el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la iniciativa de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central".

Santilli y Caputo siguen la ronda de negociaciones con gobernadores

Por otra parte, Santilli confirmó que este jueves 6 de agosto viajará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a la provincia de Catamarca, donde mantendrán encuentros con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Se trata de la continuidad de la ronda de negociaciones con gobernadores que impulsa la Casa Rosada para lograr el apoyo a las leyes que impulsa el Ejecutivo en el Congreso, a cambio de la coordinación de temas de gestión que reclaman los gobernadores, como transferencias de fondos de coparticiación y ATN, de obras públicas y la promesa de la llegada de inversiones extranjeras a partir de la aprobación de estas leyes.

Karina Milei y Santilli estuvieron el lunes en el Chaco, para encabezaar una cumbre de Seguridad con gobernadores del NEA, entre ellos, otro aliado radical, Leandro Zdero.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Gobierno y agenda legislativa: La Mesa Política definió los pasos a seguir en el Congreso con Karina Milei a la cabeza.
  • Negociaciones clave: Patricia Bullrich y Eduardo Menem negociarán en el Senado, mientras Diego Santilli y Luis Caputo dialogan con gobernadores.
  • Proyectos en tratamiento: Se avanza en el Senado con la Ley de Tierras y en Diputados con reformas al BCRA e Inocencia Fiscal.
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