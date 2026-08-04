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"Yo atendí, pero...": la inesperada revelación de José Pekerman sobre el llamado de Riquelme para dirigir a Boca

El histórico DT confesó detalles del contacto de Juan Román Riquelme para asumir en el Xeneize. Por qué no avanzó y su mirada del fútbol argentino.

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Juan Román Riquelme y José Pekerman

Juan Román Riquelme y José Pekerman

En una entrevista que generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol, José Pekerman rompió el silencio y reveló las conversaciones que mantuvo con Juan Román Riquelme para convertirse en el director técnico de Boca Juniors. El experimentado entrenador confesó que, tras el Mundial, el actual presidente del Xeneize se comunicó con él para sondear la posibilidad de ofrecerle el cargo.

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En diálogo con ESPN, al ser consultado sobre el cuerpo técnico de la Selección Argentina integrado por exfutbolistas que estuvieron bajo sus órdenes en el Mundial de Alemania 2006, el DT derivó la conversación hacia su vínculo con Román. Sin precisar fechas exactas, explicó la metodología de contacto: “Con Román hace mucho que no hablo. Para una cosa así, elegir DT, nunca va a tomar las cosas directo él. Puede mandar un aviso con alguien que sea parte del equipo, pero él no va a tomar un compromiso sin saber”.

Qué dijo José Pekerman sobre la posibilidad concreta de asumir en Boca

Al profundizar sobre el acercamiento institucional, Pekerman confirmó la existencia de las gestiones pero aclaró que las tratativas no prosperaron en el tiempo: “En algún momento preguntó. No llegamos a avanzar nada, yo atendí, pero no llegamos a avanzar. En ese momento no llegué, soy muy terrenal. Hasta que algo no esté... Por eso, de alguna manera, como a alguno de los chicos míos, me gusta sorprender. No tenés que anunciar nada”.

Cabe recordar que los momentos de mayor trascendencia sobre su probable arribo a la Ribera se dieron en dos instancias puntuales:

  • Previa a la asunción de Riquelme como presidente: oportunidad en la que finalmente asumió Diego Martínez.

  • Reemplazo de Diego Martínez: momento en el que se concretó la llegada de Fernando Gago.

Asimismo, el DT fue sondeado en su momento para desempeñarse como mánager de la institución, aunque dicha opción tampoco llegó a concretarse. De haberse cerrado su llegada como entrenador, hubiese significado la primera experiencia de Pekerman dirigiendo en el fútbol profesional argentino, ya que en el país solo trabajó en divisiones inferiores y en la Selección mayor.

Por qué José Pekerman nunca dirigió en el fútbol argentino

Años atrás, en una entrevista concedida a TyC Sports, el extécnico de los seleccionados de Colombia y Venezuela había analizado las dificultades estructurales que le impidieron volcar su trabajo en los clubes locales, señalando la complejidad de sostener un proceso a largo plazo.

“La palabra proyecto está siempre en la conversación de todas las mesas, creo que todos saben que son necesarios, es difícil llevarlo a cabo. Planificarlos, ser coherentes y tener paciencia”, había reflexionado el experimentado entrenador.

En esa misma línea, Pekerman concluyó con un diagnóstico sobre la urgencia del medio local: “Todos sabemos que el hincha es pasional, que los clubes necesitan tener buenos resultados para tener éxito, la economía es un tema difícil para Argentina… Todo eso conspira para que no se pueda redondear este tipo de proyectos, que los que lo han podido lograr han tenido buenos resultados. Son los menos”.

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