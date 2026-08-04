"Yo atendí, pero...": la inesperada revelación de José Pekerman sobre el llamado de Riquelme para dirigir a Boca

Previa a la asunción de Riquelme como presidente: oportunidad en la que finalmente asumió Diego Martínez.

Reemplazo de Diego Martínez: momento en el que se concretó la llegada de Fernando Gago.

Asimismo, el DT fue sondeado en su momento para desempeñarse como mánager de la institución, aunque dicha opción tampoco llegó a concretarse. De haberse cerrado su llegada como entrenador, hubiese significado la primera experiencia de Pekerman dirigiendo en el fútbol profesional argentino, ya que en el país solo trabajó en divisiones inferiores y en la Selección mayor.

Por qué José Pekerman nunca dirigió en el fútbol argentino

Años atrás, en una entrevista concedida a TyC Sports, el extécnico de los seleccionados de Colombia y Venezuela había analizado las dificultades estructurales que le impidieron volcar su trabajo en los clubes locales, señalando la complejidad de sostener un proceso a largo plazo.

“La palabra proyecto está siempre en la conversación de todas las mesas, creo que todos saben que son necesarios, es difícil llevarlo a cabo. Planificarlos, ser coherentes y tener paciencia”, había reflexionado el experimentado entrenador.

En esa misma línea, Pekerman concluyó con un diagnóstico sobre la urgencia del medio local: “Todos sabemos que el hincha es pasional, que los clubes necesitan tener buenos resultados para tener éxito, la economía es un tema difícil para Argentina… Todo eso conspira para que no se pueda redondear este tipo de proyectos, que los que lo han podido lograr han tenido buenos resultados. Son los menos”.