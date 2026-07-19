Por la gloria: la Selección Argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026

Llegó el día más esperado por el planeta fútbol. Este domingo, el elenco nacional capitaneado por Lionel Messi y La Roja se medirán en Nueva Jersey por la final de la Copa del Mundo. El encuentro, que promete paralizar a millones de fanáticos, se disputará desde las 16.00 en el New Jersey Stadium, escenario donde se definirá al nuevo dueño del trofeo ecuménico. En este compromiso decisivo, el equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará el bicampeonato y sumar su cuarta Copa Mundial de la FIFA, ante un seleccionado que intentará levantar su segundo título, tras el conseguido en Sudáfrica 2010.
El camino de la Albiceleste hacia el partido definitivo estuvo marcado por la efectividad y la capacidad de reacción en los momentos límite. La Selección Argentina ganó los siete partidos que disputó hasta el momento en el Mundial, aunque sufrió en la mayoría de ellos. Tras una fase de grupos perfecta con goleada 3 a 0 a Argelia y triunfos por 2 a 0 y 3 a 1 ante Austria y Jordania, el equipo debió batallar al extremo: venció 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue durante los dieciseisavos, remontó un 2 a 0 ante Egipto en octavos con goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández, e igualó 1 a 1 ante Suiza en cuartos para ganarlo en el suplementario gracias a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Finalmente, en la semifinal ante Inglaterra, la Albiceleste remontó en los minutos finales y, gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se clasificó a la final.
Por su parte, el conjunto europeo arriba a la cita máxima evidenciando un crecimiento futbolístico notable tras un inicio complejo. España debutó en este Mundial con un pálido empate sin goles ante Cabo Verde, pero goleó 4 a 0 a Arabia Saudita y venció por la mínima a Uruguay en la primera ronda. En la fase eliminatoria, goleó 3 a 0 a Austria en dieciseisavos, superó con tantos agónicos de Mikel Merino a Portugal y Bélgica en octavos y cuartos, y en la semifinal venció 2 a 0 a Francia con goles de Mikel Oyarzábal de penal y Pedro Porro, llegando en un nivel altísimo al choque contra los sudamericanos.
Cuáles son las formaciones de Argentina y España para la final del Mundial
Los entrenadores Lionel Scaloni y Luis de la Fuente mantienen algunas dudas en sus alineaciones para conformar los equipos titulares que saltarán al campo de juego:
La probable formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
La posible formación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.
Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: EN VIVO