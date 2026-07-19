Por la gloria: la Selección Argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026

Llegó el día más esperado por el planeta fútbol. Este domingo, el elenco nacional capitaneado por Lionel Messi y La Roja se medirán en Nueva Jersey por la final de la Copa del Mundo. El encuentro, que promete paralizar a millones de fanáticos, se disputará desde las 16.00 en el New Jersey Stadium, escenario donde se definirá al nuevo dueño del trofeo ecuménico. En este compromiso decisivo, el equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará el bicampeonato y sumar su cuarta Copa Mundial de la FIFA, ante un seleccionado que intentará levantar su segundo título, tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

El camino de la Albiceleste hacia el partido definitivo estuvo marcado por la efectividad y la capacidad de reacción en los momentos límite. La Selección Argentina ganó los siete partidos que disputó hasta el momento en el Mundial, aunque sufrió en la mayoría de ellos. Tras una fase de grupos perfecta con goleada 3 a 0 a Argelia y triunfos por 2 a 0 y 3 a 1 ante Austria y Jordania, el equipo debió batallar al extremo: venció 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue durante los dieciseisavos, remontó un 2 a 0 ante Egipto en octavos con goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández, e igualó 1 a 1 ante Suiza en cuartos para ganarlo en el suplementario gracias a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Finalmente, en la semifinal ante Inglaterra, la Albiceleste remontó en los minutos finales y, gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se clasificó a la final.