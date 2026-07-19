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Conmoción: Lionel Scaloni se quebró y puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina interrumpió su conferencia de prensa visiblemente emocionado tras deslizar la posibilidad de dar un paso al costado en el cargo.

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Foto: Reuters 

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El desenlace de la cita ecuménica en los Estados Unidos sumó un componente de profunda incertidumbre que trasciende el resultado adverso en el campo de juego. Scaloni se quebró y puso en duda la continuidad como entrenador de la Selección Argentina durante su contacto con los medios de comunicación en las instalaciones del estadio. En medio de un clima de extrema sensibilidad por el cierre del torneo, el director técnico de la Albiceleste sorprendió a todos los presentes al manifestar las dificultades personales y profesionales que visualiza para afrontar el próximo ciclo de trabajo.

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Foto: Reuters 

El conductor del combinado nacional expuso el enorme desgaste que conllevó liderar este proceso deportivo en los últimos años y dejó en claro que necesita un período de evaluación íntima antes de tomar una determinación definitiva sobre su cargo. “Hemos intentado dar el máximo. Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, soñado. En mi vida pensé en estar acá. Para seguir se necesitan un montón de cosas, resetearse, armar un grupo como este. Me duele en el alma”, manifestó conmovido ante los cronistas.

La magnitud del desafío y la exigencia de mantenerse en la elite absoluta del fútbol internacional forman parte de los argumentos que evalúa el estratega.

“No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, había expresado anteriormente respecto del nivel de excelencia alcanzado por sus dirigidos en las últimas competencias.

El día de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España (0-1), Scaloni abrió un interrogante sobre su futuro al frente de la Selección antes de retirarse emocionado por no poder continuar hablando, dejando un escenario abierto sobre quién comandará los destinos tácticos del equipo.

La sorpresiva declaración del director técnico sacudió la estructura del fútbol nacional inmediatamente después del partido decisivo en Nueva Jersey.

El técnico reconoció que el puesto demanda una exigencia máxima difícil de sostener en el tiempo.

Pero la emoción ya estaba a flor de piel: "En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Y me duele, me duele en el alma. Lo siento", cerró ahogado por el llanto, apenas minutos después de que comenzara a hablar.

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