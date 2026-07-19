Conmoción: Lionel Scaloni se quebró y puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

El desenlace de la cita ecuménica en los Estados Unidos sumó un componente de profunda incertidumbre que trasciende el resultado adverso en el campo de juego. Scaloni se quebró y puso en duda la continuidad como entrenador de la Selección Argentina durante su contacto con los medios de comunicación en las instalaciones del estadio. En medio de un clima de extrema sensibilidad por el cierre del torneo, el director técnico de la Albiceleste sorprendió a todos los presentes al manifestar las dificultades personales y profesionales que visualiza para afrontar el próximo ciclo de trabajo.