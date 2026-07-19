Conmoción: Lionel Scaloni se quebró y puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

El día de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España (0-1), Scaloni abrió un interrogante sobre su futuro al frente de la Selección antes de retirarse emocionado por no poder continuar hablando, dejando un escenario abierto sobre quién comandará los destinos tácticos del equipo.

La sorpresiva declaración del director técnico sacudió la estructura del fútbol nacional inmediatamente después del partido decisivo en Nueva Jersey.

El técnico reconoció que el puesto demanda una exigencia máxima difícil de sostener en el tiempo.

Pero la emoción ya estaba a flor de piel: "En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Y me duele, me duele en el alma. Lo siento", cerró ahogado por el llanto, apenas minutos después de que comenzara a hablar.