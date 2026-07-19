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El anuncio de Milei sobre un posible feriado para recibir a la Selección tras el Mundial 2026

El Gobierno dejó todo preparado para el regreso del plantel desde Estados Unidos, pero espera una definición clave de Messi y sus compañeros antes de avanzar.

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El anuncio de Milei sobre un posible feriado para recibir a la Selección tras el Mundial 2026

El anuncio de Milei sobre un posible feriado para recibir a la Selección tras el Mundial 2026

Tras la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei anunció que decretará un feriado nacional si los jugadores de la Selección argentina deciden realizar un recibimiento con los hinchas luego de regresar desde Estados Unidos.

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"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Según trascendió desde el Gobierno, la medida dependerá de la decisión que tome el plantel encabezado por Lionel Scaloni sobre la realización de una celebración pública. En ese marco, fuentes oficiales señalaron que el eventual feriado podría concretarse el lunes o el martes.

El viaje tendrá una duración estimada de 11 horas, por lo que el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza está previsto para las 17.00 (hora argentina), donde se espera una multitud de hinchas a la espera de una definición sobre un posible recibimiento.

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino no confirmó si habrá un festejo abierto ni comunicó el itinerario que seguirá la delegación una vez que llegue al país.

Cómo será el operativo de seguridad

A la espera de una definición del plantel, las autoridades nacionales y porteñas avanzan con la planificación de un importante operativo de seguridad.

El Gobierno de la Ciudad dispuso un refuerzo de efectivos, especialmente en las inmediaciones del Obelisco, donde se prevé una importante concentración espontánea de hinchas. El despliegue contará con unos 1.000 policías, además de vallas, cortes de tránsito, puestos sanitarios y ambulancias del SAME.

En la provincia de Buenos Aires también se organizó un operativo preventivo que abarcará los 135 municipios, con especial atención en el conurbano, La Plata y Mar del Sol, donde históricamente se registran grandes convocatorias durante los partidos de la Selección.

La decisión final sobre un eventual recibimiento público, sin embargo, quedará exclusivamente en manos de Lionel Messi, Lionel Scaloni y el resto del plantel, que definirán en las próximas horas si habrá o no un encuentro con los hinchas tras el regreso al país.

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