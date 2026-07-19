El anuncio de Milei sobre un posible feriado para recibir a la Selección tras el Mundial 2026

El viaje tendrá una duración estimada de 11 horas, por lo que el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza está previsto para las 17.00 (hora argentina), donde se espera una multitud de hinchas a la espera de una definición sobre un posible recibimiento.

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino no confirmó si habrá un festejo abierto ni comunicó el itinerario que seguirá la delegación una vez que llegue al país.

Cómo será el operativo de seguridad

A la espera de una definición del plantel, las autoridades nacionales y porteñas avanzan con la planificación de un importante operativo de seguridad.

El Gobierno de la Ciudad dispuso un refuerzo de efectivos, especialmente en las inmediaciones del Obelisco, donde se prevé una importante concentración espontánea de hinchas. El despliegue contará con unos 1.000 policías, además de vallas, cortes de tránsito, puestos sanitarios y ambulancias del SAME.

En la provincia de Buenos Aires también se organizó un operativo preventivo que abarcará los 135 municipios, con especial atención en el conurbano, La Plata y Mar del Sol, donde históricamente se registran grandes convocatorias durante los partidos de la Selección.

La decisión final sobre un eventual recibimiento público, sin embargo, quedará exclusivamente en manos de Lionel Messi, Lionel Scaloni y el resto del plantel, que definirán en las próximas horas si habrá o no un encuentro con los hinchas tras el regreso al país.