Pese a la derrota de Argentina, miles de hinchas coparon el Obelisco para agradecer a la Selección

La movilización volvió a reflejar el vínculo entre la Selección y los hinchas. A pesar de la caída por 1-0 en el tiempo suplementario, miles de argentinos eligieron reunirse en el tradicional punto de festejos para reconocer el esfuerzo del equipo que, bajo la conducción de Lionel Scaloni, disputó su segunda final mundialista consecutiva y la tercera en los últimos cuatro Mundiales.

Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras la final del Mundial 2026

Ya se confirmó el cronograma del regreso del plantel. El vuelo chárter que trasladará a la delegación argentina despegará desde Nueva York a las 5.00 (hora local), es decir, las 6.00 de la Argentina.

El viaje tendrá una duración estimada de 11 horas, por lo que el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza está previsto para las 17.00 (hora argentina), donde se espera una multitud de hinchas a la espera de una definición sobre un posible recibimiento.