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Pese a la derrota de Argentina, miles de hinchas coparon el Obelisco para agradecer a la Selección

Cientos de familias y fanáticos se acercaron al centro porteño tras la final del Mundial 2026 para reconocer la campaña del equipo de Lionel Scaloni. Hubo un importante operativo de seguridad y cortes de tránsito.

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Pese a la derrota ante España

Pese a la derrota ante España, miles de hinchas coparon el Obelisco para agradecer a la Selección Argentina

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 no impidió que miles de hinchas salieran a las calles para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. Como ocurrió durante todo el torneo, el Obelisco volvió a convertirse en el principal punto de encuentro, aunque esta vez para agradecer el esfuerzo del plantel tras quedarse a las puertas del bicampeonato.

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Desde las primeras horas posteriores al encuentro, cientos de personas comenzaron a llegar al centro de la Ciudad de Buenos Aires con camisetas, banderas y bombos. Lejos de un clima de desazón, predominaban los aplausos, los cánticos dedicados a la Selección y el reconocimiento a los jugadores por el recorrido realizado en el Mundial.

Pasadas las 19, las inmediaciones de la avenida 9 de Julio comenzaron a colmarse de hinchas vestidos con la camiseta argentina. Debido al operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno porteño, permanecían cortadas varias de las principales arterias de la zona para garantizar la circulación peatonal y prevenir incidentes.

Según los primeros reportes, cerca de 7.000 personas se encontraban concentradas en el Obelisco alrededor de las 20, pocos minutos después de finalizada la ceremonia de premiación en la que España levantó la Copa del Mundo.

La movilización volvió a reflejar el vínculo entre la Selección y los hinchas. A pesar de la caída por 1-0 en el tiempo suplementario, miles de argentinos eligieron reunirse en el tradicional punto de festejos para reconocer el esfuerzo del equipo que, bajo la conducción de Lionel Scaloni, disputó su segunda final mundialista consecutiva y la tercera en los últimos cuatro Mundiales.

Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras la final del Mundial 2026

Ya se confirmó el cronograma del regreso del plantel. El vuelo chárter que trasladará a la delegación argentina despegará desde Nueva York a las 5.00 (hora local), es decir, las 6.00 de la Argentina.

El viaje tendrá una duración estimada de 11 horas, por lo que el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza está previsto para las 17.00 (hora argentina), donde se espera una multitud de hinchas a la espera de una definición sobre un posible recibimiento.

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