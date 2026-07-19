Todo listo: los parches y detalles exclusivos de la camiseta que la Selección Argentina usará en la final

Asimismo, la distribución de los parches oficiales sobre la tela respetará las normativas de la entidad organizadora para el último encuentro del torneo:

Manga izquierda: Está reservada para mensajes institucionales de la FIFA. En este caso dirá “FOOTBALL UNITES the World” (El fútbol une al mundo), con letras azules sobre fondo blanco , una frase idéntica a la que se usó en Qatar 2022.

Manga derecha: Se ubicará la insignia con el logo del Mundial 2026 en blanco, sobre un fondo dorado .

Sector del pecho: Estará presente la distinción como campeón del 2022, validando la corona obtenida en la última edición.

Por qué las camisetas de Lionel Messi y Dibu Martínez serán únicas en la final del Mundial

El capitán y el arquero titular de la Albiceleste lucirán parches exclusivos en sus indumentarias en reconocimiento a sus trayectorias y premios individuales.

Las distinciones personalizadas marcarán una diferencia sustancial dentro del vestuario conducido por Lionel Scaloni. Solamente la de Lionel Messi lucirá de un lado el parche “Legacy” (legado) por sus seis participaciones, y del otro un escudito alusivo a sus dos Balones de Oro mundialistas de 2014 y 2022. La otra indumentaria única de la jornada será la de Emiliano Martínez. Dibu lleva un detalle similar al último mencionado del diez, pero que conmemora su Guante de Oro, distinguiendo su rol fundamental en las citas máximas.

Finalmente, el reglamento de parches contempla una última variable vinculada a las modificaciones que puedan surgir en el transcurso de los noventa minutos o el tiempo suplementario. Como todos los jugadores de campo tienen ya minutos disputados, solamente ante la eventualidad de un cambio de arquero Gerónimo Rulli o Juan Musso podrían utilizar el distintivo de “Debut”, un escenario reglamentario que quedó debidamente pautado por la organización antes del pitazo inicial.