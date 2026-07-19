En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Enzo Fernández
Hinchas
MUNDIAL 2026

El llamativo gesto de Enzo Fernández con los hinchas tras ser expulsado en la final del Mundial

El mediocampista de la Selección Argentina vio la tarjeta roja en el tiempo de descuento y se retiró del terreno de juego dejando un claro mensaje a los fanáticos.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

El desenlace de la Copa del Mundo en los Estados Unidos albergó momentos de altísima tensión dramática que condicionaron las aspiraciones del conjunto sudamericano sobre el final del tiempo reglamentario. La Selección argentina perdió la final del Mundial tras caer ante España en un encuentro de trámite sumamente cerrado. Dentro de las incidencias determinantes que alteraron la planificación del cuerpo técnico, uno de los momentos más delicados del encuentro fue la expulsión de Enzo Fernández, que dejó al equipo con un jugador menos en los minutos finales. Sin embargo, más allá de la frustración por la sanción del árbitro, antes de retirarse al vestuario, el mediocampista tuvo un particular gesto con los hinchas argentinos que se encontraban apostados en las tribunas.

Leé también Enzo Fernández respondió a la polémica por los dichos de Valentina Cervantes sobre sus hijos e Inglaterra
Enzo Fernández respondió a la polémica por los dichos de Valentina Cervantes sobre sus hijos e Inglaterra

El volante del seleccionado nacional completó una jornada sumamente batallada en la mitad de la cancha, pero quedó condicionado de manera consecutiva por fallos disciplinarios en el tramo definitivo del compromiso. El futbolista de la Albiceleste ingresó en la zona de amonestaciones debido a un cruce verbal con las autoridades del encuentro. Los registros oficiales del juego detallan que el volante había sido amonestado por protestar en el minuto 82, una acción que redujo notablemente su margen de quite para las siguientes disputas de balón en el círculo central.

Pocos minutos después, la acumulación de infracciones terminó por decretar su salida anticipada del campo de juego del MetLife Stadium, justo cuando el partido ingresaba en el tiempo de descuento otorgado por el juez principal. La jugada que desató la sanción definitiva se produjo tras una llegada a destiempo sobre un futbolista del bando europeo: luego, en el minuto 93, vio la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Pau Cubarsí, lo que significó de manera automática su tarjeta roja y la consiguiente obligación de abandonar el terreno de juego.

Qué hizo Enzo Fernández tras ser expulsado en la final ante España

El mediocampista de la Selección argentina reaccionó con mucha hidalguía frente a la parcialidad albiceleste antes de ingresar al túnel de vestuarios.

La salida del futbolista del césped estuvo marcada por el lamento individual y por una fuerte conexión con los miles de simpatizantes que colmaron las tribunas del estadio en Nueva Jersey. Lejos de retirarse con indiferencia o reclamos desmedidos, el exjugador de River asumió la responsabilidad de la jugada en un momento bisagra del cotejo. Mientras abandonaba el campo de juego, Enzo se tomó unos segundos para pedirles perdón a los fanáticos argentinos presentes en el MetLife Stadium, un gesto de cara a la tribuna que reflejó el lamento de todo el plantel en una final que se terminó escapando en el alargue.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Enzo Fernández Hinchas Mundial 2026
Notas relacionadas
El beso de Julián Álvarez y Enzo Fernández tras el triunfo de la Selección que se hizo viral
Enzo Fernández contó el ritual que hizo con Julián Álvarez antes de enfrentar a Inglaterra: "Pusimos..."
Valu Cervantes mostró su reacción al triunfo de Argentina ante Inglaterra tras ser duramente criticada

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar