El llamativo gesto de Enzo Fernández con los hinchas tras ser expulsado en la final del Mundial

El desenlace de la Copa del Mundo en los Estados Unidos albergó momentos de altísima tensión dramática que condicionaron las aspiraciones del conjunto sudamericano sobre el final del tiempo reglamentario. La Selección argentina perdió la final del Mundial tras caer ante España en un encuentro de trámite sumamente cerrado. Dentro de las incidencias determinantes que alteraron la planificación del cuerpo técnico, uno de los momentos más delicados del encuentro fue la expulsión de Enzo Fernández, que dejó al equipo con un jugador menos en los minutos finales. Sin embargo, más allá de la frustración por la sanción del árbitro, antes de retirarse al vestuario, el mediocampista tuvo un particular gesto con los hinchas argentinos que se encontraban apostados en las tribunas.