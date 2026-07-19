El llamativo gesto de Enzo Fernández con los hinchas tras ser expulsado en la final del Mundial

Pocos minutos después, la acumulación de infracciones terminó por decretar su salida anticipada del campo de juego del MetLife Stadium, justo cuando el partido ingresaba en el tiempo de descuento otorgado por el juez principal. La jugada que desató la sanción definitiva se produjo tras una llegada a destiempo sobre un futbolista del bando europeo: luego, en el minuto 93, vio la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Pau Cubarsí, lo que significó de manera automática su tarjeta roja y la consiguiente obligación de abandonar el terreno de juego.

Qué hizo Enzo Fernández tras ser expulsado en la final ante España

El mediocampista de la Selección argentina reaccionó con mucha hidalguía frente a la parcialidad albiceleste antes de ingresar al túnel de vestuarios.

La salida del futbolista del césped estuvo marcada por el lamento individual y por una fuerte conexión con los miles de simpatizantes que colmaron las tribunas del estadio en Nueva Jersey. Lejos de retirarse con indiferencia o reclamos desmedidos, el exjugador de River asumió la responsabilidad de la jugada en un momento bisagra del cotejo. Mientras abandonaba el campo de juego, Enzo se tomó unos segundos para pedirles perdón a los fanáticos argentinos presentes en el MetLife Stadium, un gesto de cara a la tribuna que reflejó el lamento de todo el plantel en una final que se terminó escapando en el alargue.