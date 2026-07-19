En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Mundial 2026
Política

"Argentina siempre en lo alto": el mensaje de Milei tras la derrota de la Selección ante España en el Mundial

El Presidente agradeció la entrega del equipo de Lionel Scaloni luego de la final del Mundial 2026. Dirigentes del oficialismo y la oposición también dejaron mensajes para los jugadores y para Lionel Messi.

Banner Seguinos en google DESK
Argentina siempre en lo alto: el mensaje de Milei tras la derrota de la Selección ante España en el Mundial

"Argentina siempre en lo alto": el mensaje de Milei tras la derrota de la Selección ante España en el Mundial
Leé también El drama que vivió Wanda Nara en plena final del Mundial 2026: "La policía..."
el drama que vivio wanda nara en plena final del mundial 2026: la policia...

A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: "¡Muchas gracias jugadores! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto."

El mensaje fue publicado minutos después del encuentro y rápidamente fue acompañado por distintas figuras del Gobierno nacional, que también expresaron su reconocimiento al equipo y, especialmente, a Lionel Messi, quien terminó el partido entre lágrimas.

Los mensajes del oficialismo

Uno de los primeros en pronunciarse fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien escribió: "Aplausos y ovación para la Selección Argentina."

También se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con mensajes de agradecimiento para el plantel.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dedicó un posteo especial al capitán argentino. "Te queremos, Capitán. Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, TODOS JUNTOS. Esta Selección sigue siendo la mejor de la historia."

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel destacó el esfuerzo del equipo y el orgullo que representó para el país.

"¡Gracias Selección Argentina por darlo todo por Argentina! Los amamos y admiramos porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca."

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Mundial 2026 Selección Argentina
Notas relacionadas
Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026: "Nos gustaría haber ganado, pero..."
El llamativo gesto de Enzo Fernández con los hinchas tras ser expulsado en la final del Mundial
La Justicia de Brasil le prohibió a Javier Milei visitar a Jair Bolsonaro bajo arresto domiciliario

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar