Tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer la entrega del plantel dirigido por Lionel Scaloni.
El Presidente agradeció la entrega del equipo de Lionel Scaloni luego de la final del Mundial 2026. Dirigentes del oficialismo y la oposición también dejaron mensajes para los jugadores y para Lionel Messi.
"Argentina siempre en lo alto": el mensaje de Milei tras la derrota de la Selección ante España en el Mundial
Tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer la entrega del plantel dirigido por Lionel Scaloni.
A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: "¡Muchas gracias jugadores! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto."
El mensaje fue publicado minutos después del encuentro y rápidamente fue acompañado por distintas figuras del Gobierno nacional, que también expresaron su reconocimiento al equipo y, especialmente, a Lionel Messi, quien terminó el partido entre lágrimas.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien escribió: "Aplausos y ovación para la Selección Argentina."
También se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con mensajes de agradecimiento para el plantel.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dedicó un posteo especial al capitán argentino. "Te queremos, Capitán. Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, TODOS JUNTOS. Esta Selección sigue siendo la mejor de la historia."
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel destacó el esfuerzo del equipo y el orgullo que representó para el país.
"¡Gracias Selección Argentina por darlo todo por Argentina! Los amamos y admiramos porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca."