"Argentina siempre en lo alto": el mensaje de Milei tras la derrota de la Selección ante España en el Mundial

También se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con mensajes de agradecimiento para el plantel.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dedicó un posteo especial al capitán argentino. "Te queremos, Capitán. Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, TODOS JUNTOS. Esta Selección sigue siendo la mejor de la historia."

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel destacó el esfuerzo del equipo y el orgullo que representó para el país.

"¡Gracias Selección Argentina por darlo todo por Argentina! Los amamos y admiramos porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca."