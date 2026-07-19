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El conmovedor llanto de Messi frente a la hinchada argentina

El capitán argentino no pudo contener la emoción al saludar a los hinchas tras la derrota ante España. La AFA le dedicó un sentido homenaje que conmovió a los fanáticos.

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El conmovedor llanto de Messi frente a la hinchada argentina

El conmovedor llanto de Messi frente a la hinchada argentina

La derrota de la Selección argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más conmovedoras del torneo. Lionel Messi no pudo contener las lágrimas cuando se acercó a saludar a los hinchas argentinos que colmaron el MetLife Stadium y lo despidieron con una ovación.

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¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para alcanzar a Mbappé y quedarse con otro récord en el Mundial 2026? (Foto: archivo)

La Albiceleste cayó en el tiempo suplementario y se quedó a las puertas del bicampeonato. Tras el pitazo final, el capitán permaneció junto a sus compañeros durante la ceremonia de premiación, donde recibió la medalla de subcampeón con un gesto serio y visiblemente afectado.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando el plantel se dirigió hacia la tribuna ocupada por miles de argentinos que acompañaron al equipo durante todo el Mundial. Mientras los fanáticos respondían con aplausos, banderas y cánticos, Messi bajó la cabeza, intentó contener la emoción y terminó quebrándose.

Las imágenes del capitán llorando se viralizaron rápidamente y despertaron una ola de mensajes de apoyo en las redes sociales. Para muchos hinchas, no solo reflejaban el dolor por una final perdida, sino también la sensación de estar presenciando el posible cierre de una etapa histórica para la Selección.

El emotivo mensaje de la AFA para Messi

Minutos después de la final, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje dedicado exclusivamente al capitán, acompañado por una imagen de Messi visiblemente emocionado. "Tus lágrimas son las nuestras, Capitán."

Y agregó: "Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo."

El homenaje concluyó con una frase que rápidamente se multiplicó entre los hinchas: "¡Te amamos para siempre, Leo!"

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