El conmovedor llanto de Messi frente a la hinchada argentina

Las imágenes del capitán llorando se viralizaron rápidamente y despertaron una ola de mensajes de apoyo en las redes sociales. Para muchos hinchas, no solo reflejaban el dolor por una final perdida, sino también la sensación de estar presenciando el posible cierre de una etapa histórica para la Selección.

El emotivo mensaje de la AFA para Messi

Minutos después de la final, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje dedicado exclusivamente al capitán, acompañado por una imagen de Messi visiblemente emocionado. "Tus lágrimas son las nuestras, Capitán."

Y agregó: "Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo."

El homenaje concluyó con una frase que rápidamente se multiplicó entre los hinchas: "¡Te amamos para siempre, Leo!"