A Ricardo Montaner se le salió la cadena con un periodista: "No me rompas las pelot..."

Sin entender que estaba pasando, Juan Cruz Sanz le puso: "¿Perdón? ¿Me perdí de algo? No se qué me quiere decir", le preguntó el periodista a Ricardo Montaner.

"Ricardo. Yo no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que ESTA pasando, entre la productora que lo trae al chico este y el @stadiumlunapark. ¿Me la vas a negar? Tomate un Mojito y no me rompas las pelotas", argumentó Juan Cruz Sanz.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito anticipó en su cuenta de Twitter que "Hay 30 mil tickets vendidos para @Camilomusica y una medida cautelar podría suspender las cuatro funciones del Estadio Luna Park. @Lauriaprod podría demandar al estadio por más de 150 millones de pesos".