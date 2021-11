Ángel de Brito reveló quién cree que ganará La Academia de ShowMatch

"¿Quién gana La Academia?", le consultaron. Entonces, el conductor de Los Ángeles de la Mañana, y jurado de La Academia sostuvo: "Cachete", respondió, de manera directa.

Esto se dio luego de que el actor contara que con su novia y pareja de baile, Fiorella Giménez, se ve en la final.

Cabe destacar que Ángel de Brito siempre asomó su favoritismo por la pareja de Cachete Sierra y Giménez.

de brito gana cachete.jpg

Ángel de Brito habló del final abrupto de ShowMatch

Después de trascendiese que Marcelo Tinelli terminará de manera abrupta la temporada 2021 de ShowMatch, abrumado por los malos resultados de este año, Ángel de Brito -uno de los jurados del programa- rompió el silencio y contó de todo sobre el tema, en un ida y vuelta con sus casi 3 millones de seguidores virtuales.

Acostumbrado a generar información no sólo desde los programas en los que trabaja, sino también desde sus redes sociales, transformándose casi en una vedette del chimento, Àngel de Brito respondió varias consultas desde sus historias de Instagram en las últimas horas. Sin duda, el futuro de Marcelo Tinelli y su histórico ShowMatch generaron mucha curiosidad e interés. Ante la pregunta de "¿Termina La Academia la semana próxima?", el jurado del ciclo aseguró "No me avisaron si es así", sin negar ni confirmar la información que es casi un hecho.

Pero lo que más sorprendió, si bien ya se venía hablando de un cambio de formato ante el rotundo fracaso de esta temporada 2021 de ShowMatch y el desgaste del reality de baile, cuando le consultaron a Ángel de Brito si va a haber Bailando 2022, el integrante del programa volvió a responder cortito y al pie con un "No".