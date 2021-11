Por la alfombra roja, la mujer del delantero deslumbró a todos con su look.

Antonela Roccuzzo lució un vestido dorado de lamé completamente plisado, con escote buche y breteles finitos. En la cintura, un delicado cinto de estilo greco romano.

Messi y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, también aportaron mucha elegancia a la alfombra roja. Los cuatro se lucieron con el mismo look: esmoquin, con solapa de raso y brillos.

antonela roccuzzo.jpg

El discurso de Lionel Messi después de ganar el Balón de Oro

Lionel Messi ganó por séptima vez el Balón de Oro, el reconocimiento como el mejor futbolista del año, que entrega la revista France Football.

En el escenario, el futbolista habló de su futuro profesional.

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho, porque disfruto muchísimo del futbol”, expresó al agradecer el galardón.