Ni Antonela Roccuzzo, ni Valu Cervantes, ni Tini: quién es la mujer de la Selección que se robó todas las miradas

giulia ciancio

Cómo fue el escándalo en la fiesta de la Selección que detonó la guerra entre Emilia con Antonela Roccuzzo y Tini

En los últimos días, el cruce entre Tini Stoessel y Emilia Mernes volvió a instalarse con fuerza en los medios y en las redes. La tensión quedó expuesta cuando se advirtió que la pareja de Rodrigo De Paul decidió dejar de seguir en Instagram a su colega.

Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Entre las versiones más repetidas aparecieron las disputas laborales -como el supuesto “robo” de bailarines- y la estrecha amistad de Tini con María Becerra. Pero a ese cuadro se sumó otra historia que, según trascendió, también involucra a integrantes de La Scaloneta.

En Infama (América TV) revelaron detalles de un festejo privado de la Selección Argentina tras la obtención de un título. Allí estuvieron los jugadores junto a sus parejas, y se mencionó que la actitud de Emilia Mernes, quien asistió con Duki, no habría sido del todo bien recibida por el grupo femenino ya consolidado.

Santiago Sposato relató lo ocurrido tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Según el periodista, la cantante entrerriana quedó en el centro de las miradas y fue cuestionada por varias de las mujeres de los futbolistas.

"Antonella Roccuzzo también la dejó de seguir (a Emilia Mernes). ¿Por que le sacó los bailarines a la otra?", adelantó Sposato. Luego agregó dónde habría nacido el conflicto puntual: "Fue una fiesta donde estaban solo los jugadores y sus parejas en 2023. Esto lo hablé personalmente con una de las mujeres de los jugadores: no le gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. La consideraron muy mirona".

"Provocativa", sugirió Marcela Tauro. El panelista amplió que no solo Emilia quedó señalada aquella noche, sino que más tarde se habrían comentado supuestos mensajes con uno de los futbolistas: "Parece que mucho tiempo después se comentaron de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección".

Además, se mencionó que Antonela Roccuzzo habría tenido un gesto de apoyo hacia Tini Stoessel en ese mismo festejo: "Vos ya sos una de las nuestras", le habría confiado la pareja de Messi.

Frente a este panorama, la conductora de Infama lanzó una reflexión que encendió el debate: "¿Por qué a Emilia Mernes dejaron de seguirla y le entran todos si Tini cuando empezó con Paul, Cami Homs estaba casada y embarazada? Fue un escándalo eso".