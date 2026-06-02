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Ni Antonela Roccuzzo, ni Valu Cervantes, ni Tini: quién es la mujer de la Selección que se robó todas las miradas

Mientras las parejas más famosas de los futbolistas acaparan la atención, una figura inesperada empezó a ganar protagonismo en las redes.

2 jun 2026, 18:27
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tini stoessel, valu cervantes y antonela roccuzzo
tini stoessel, valu cervantes y antonela roccuzzo

A pocos días del inicio del Mundial, los nombres de las parejas de los jugadores suelen ocupar titulares. En ese contexto, además de Antonela Roccuzzo, Tini Stoessel y Valentina Cervantes, apareció con fuerza Giulia Ciancio, la joven italiana que comparte su vida con Leo Balerdi, exdefensor de Boca y actual jugador del Olympique de Marsella.

Lejos de ser solo “la mujer de”, Giulia se ha hecho un lugar en el competitivo mundo del modelaje. Con rasgos llamativos y una mirada que alterna entre el celeste y el verde esmeralda, fue contratada por la agencia Select Model Global, que la impulsó hacia campañas publicitarias de gran alcance.

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La modelo italiana también ha sido destacada en medios especializados por su participación en proyectos de moda de alto perfil. Su presencia en editoriales de Vogue Italia y Harper’s Bazaar la consolidan como una figura con proyección global.

Aunque su relación con Balerdi la vincula al universo del deporte, Giulia Ciancio se perfila como una personalidad independiente, con una carrera que trasciende el rol de acompañante. Su estilo, profesionalismo y capacidad de reinventarse en distintas facetas de la moda la convierten en una de las mujeres que más atención despierta en la previa del Mundial.

giulia ciancio

Cómo fue el escándalo en la fiesta de la Selección que detonó la guerra entre Emilia con Antonela Roccuzzo y Tini

En los últimos días, el cruce entre Tini Stoessel y Emilia Mernes volvió a instalarse con fuerza en los medios y en las redes. La tensión quedó expuesta cuando se advirtió que la pareja de Rodrigo De Paul decidió dejar de seguir en Instagram a su colega.

Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Entre las versiones más repetidas aparecieron las disputas laborales -como el supuesto “robo” de bailarines- y la estrecha amistad de Tini con María Becerra. Pero a ese cuadro se sumó otra historia que, según trascendió, también involucra a integrantes de La Scaloneta.

En Infama (América TV) revelaron detalles de un festejo privado de la Selección Argentina tras la obtención de un título. Allí estuvieron los jugadores junto a sus parejas, y se mencionó que la actitud de Emilia Mernes, quien asistió con Duki, no habría sido del todo bien recibida por el grupo femenino ya consolidado.

Santiago Sposato relató lo ocurrido tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Según el periodista, la cantante entrerriana quedó en el centro de las miradas y fue cuestionada por varias de las mujeres de los futbolistas.

"Antonella Roccuzzo también la dejó de seguir (a Emilia Mernes). ¿Por que le sacó los bailarines a la otra?", adelantó Sposato. Luego agregó dónde habría nacido el conflicto puntual: "Fue una fiesta donde estaban solo los jugadores y sus parejas en 2023. Esto lo hablé personalmente con una de las mujeres de los jugadores: no le gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. La consideraron muy mirona".

"Provocativa", sugirió Marcela Tauro. El panelista amplió que no solo Emilia quedó señalada aquella noche, sino que más tarde se habrían comentado supuestos mensajes con uno de los futbolistas: "Parece que mucho tiempo después se comentaron de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección".

Además, se mencionó que Antonela Roccuzzo habría tenido un gesto de apoyo hacia Tini Stoessel en ese mismo festejo: "Vos ya sos una de las nuestras", le habría confiado la pareja de Messi.

Frente a este panorama, la conductora de Infama lanzó una reflexión que encendió el debate: "¿Por qué a Emilia Mernes dejaron de seguirla y le entran todos si Tini cuando empezó con Paul, Cami Homs estaba casada y embarazada? Fue un escándalo eso".

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