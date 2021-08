Conocé a Gina: la hija de 5 años de Emilia Attias y el Turco Naím

emilia3.jpg

El primer paso lo dio Emilia, que es 20 años menor que el actor, ella le dijo que iba a hacer una fiesta, le pidió el teléfono y quedaron conectados desde entonces. Ya llevan 15 años juntos: se casaron en 2009 en una ceremonia íntima en Brasil y fueron padres de Gina en 2016, la niña que hoy tiene 5 años.

La rubia es la presentadora de “Resto del Mundo” y siempre lleva a su familia con ella en cada viaje. Algo dejaba ver a la pequeña y ahora se animó a publicar varias fotos en sus redes sociales.

Gina es morocha, muy parecida a su papá, muy simpática, ocurrente y divertida.

“Creo que nuestro romance ya es como un mito. Lo nuestro se fue dando naturalmente y no nos pesa para nada el estar ahora todo el día juntos. Formamos una familia y lo loco es que no forzamos nada, todo se nos dio”, dijo el actor sobre la relación que hoy tienen.

attias.jpg

La extraña y tenebrosa experiencia de Emilia Attias con una vidente

Emilia Attias reveló su perfil desconocido sobre su búsqueda de averiguar o contestarse preguntas de otro plano, como la de ir a videntes o tarotistas.

En una visita a una mujer que tiene la habilidad y el poder de ver más allá de lo terrenal en la provincia de Buenos Aires las cosas no salieron como ella esperaba. En una entrevista con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, Radio AM Mitre, la actriz reveló la tremenda experiencia que vivió junto a su marido, el Turco Naim.

“Yo he hecho cada cosa. Sobretodo de chica me gustaba mucho hacer terapias alternativas. Me gusta probar terapias de autoconocimiento y de autosuperación. Te vas pasando los datos con las personas que les gusta esto. Y me recomendaron ir. Quería ir a esa terapia”, comenzó relatando la actriz.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCR2POQTrwL_%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPFcwdqjA7c8JZBxJybY8osZApzRroIoCtUV1fWOZBZAFzU1v8yGS4AHBlT91u57g03HKGsOi90VoU5ZBFMJSUiby9iOIQRTJflfjXevTrVA2EfKRdT9G3iaq0qeGdP01ZBejTFD9O7vY9gNIrMAbAUywnj09fkwjgsmH6HJOzK7Avi43f1CUZD View this post on Instagram A post shared by e m i l i a a t t i a s (@emilia_att)

Entonces, dijo la anécdota sobre su visita a la vidente: “A quién le encargo este tipo de aventuras es siempre a mi marido. Le pedí que me acompañe. Era en Lanús bien adentro, él es de Lomas de Zamora. No conocía bien la zona por eso le pedí que me acompañe, yo estaba en plena época de fama con Casi Ángeles y tenía miedo de perderme. Siempre escéptico él. Empezó a decirme ´dónde te metes´pero respetándome lo que quería hacer”.

“Después de tres horas ahí adentro la mujer entró en un trance. El Turco empezó a tocar la puerta y yo no salía. Se habrá asustado porque hacía un montón estaba esperando y yo no salía”.

“No sabía si despertarla a la señora o abrir la puerta. De repente Naim me empezó a gritar del otro lado y yo le respondí que estaba bien. La señora tenía un corte de pelo muy gracioso. La experiencia fue un poco rara”, recordó Emilia que no contó si la mujer finalmente le reveló lo que ella quería saber.