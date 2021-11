En el último capítulo publicado por en la plataforma muestran cuando Diego Maradona le pide a Cristiana Sinagra que aborte, influenciado por los consejos de su mamá, Doña Tota, en la previa al mundial de México 86. A su vez, se muestran imágenes de la internación de Maradona en Punta del Este cuando Claudia Villafañe le alcanza una carta que le escribió Diego Maradona Jr. y que Maradona rompe sin leer.

image.png Imágenes de Cristiana Sinagra en Maradona: Sueño Bendito.

"Hablé con Cristiana por la serie y por esta escena puntual y me dijo que 'hay muchas mentiras' y 'no todo lo que muestran es lo que ocurrió', que no vio la serie ni la quiere ver tampoco, que se la cuenta su nuera (por Nunzia Pennino, la esposa de Diego Jr.)", contó hoy en su programa el periodista Ángel de Brito.

"'Mi nuera me contó y algunas cosas son verdad, otras no, son mentiras, porque mi historia duró mucho tiempo y fue intensa. El pedido de aborto no me lo hizo él'", leyó De Brito.

Además, siempre según la palabra del periodista, Cristiana le dijo: "Nunca vendí ropa. La verdad es que me cansé de contestar porque siempre se dicen mentiras. Lo importante es que mi hijo sabe la verdad".