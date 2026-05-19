Marcelo Tinelli sorprendió al revelar qué hizo Milett Figueroa tras la ruptura: "Me..."

Marcelo Tinelli eligió conversar con Karina Iavícoli para LAM (América TV) sobre su ruptura con Milett Figueroa y también de la relación que comienza a construir con Rossana Almeyda.
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En LAM, Marcelo Tinelli habló de su separación de Milett Figueroa y de su nuevo vínculo con Rossana Almeyda.
Marcelo Tinelli eligió conversar con Karina Iavícoli para LAM (América TV) sobre su ruptura con Milett Figueroa y también de la relación que comienza a construir con Rossana Almeyda.
El conductor fue claro al describir cómo terminó su historia con la modelo peruana: "No funcionó como cualquier pareja. Es una gran mujer, yo tengo la mejor con ella, no hable más. Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es entendible. No pasa nada. Me enteré el otro día de que estaba bloqueado de todos lados".
"La fui a buscar para mirar en Instagram y no está en ningún lado pero no importa, estoy lejos de hacer una crítica porque entiendo. La molestia puede estar en la otra persona, pero yo tengo una muy buena relación con la familia, con el hermano, con la mamá, son buena gente", explicó.
El presentador también reflexionó sobre las diferencias que pueden surgir en cualquier vínculo: "Creo que las peleas son de a dos, entonces uno puede estar molesto, el otro no, en algún momento después se le pasa, la vida es así".
Más adelante, la periodista quiso saber sobre su presente sentimental y Tinelli no esquivó la pregunta. "Es una relación muy incipiente, la estoy conociendo. Llegó por una amiga de una amiga de Pampita la que yo le alquilo a la casa en un country y un día me dijo si estaba solo qur quería presentarme a alguien", reveló sobre Rossana.
En Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino dejó a todos boquiabiertos al contar cuál habría sido la verdadera razón que provocó la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.
"Milett le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó", relató la panelista. Frente a esto, Yanina Latorre reaccionó sin dudar: "Eso no se hace igual", expresó la conductora, dejando clara su opinión.
Martino siguió ampliando la información: "Y se lo revisó. El que busca, encuentra. Y le encontró mensajes picantes con otra mujer, charlas subidas de tono". Cuando Latorre quiso saber si se trataba de Rossana Almeyda, actual pareja de Tinelli, Majo respondió firme: "No, no".
La charla tomó más fuerza cuando Ximena Capristo intervino y agregó: "A mí me comentaron del entorno de Marcelo que cada nota o cada cosa que alguien decía en televisión de Marcelo, ella le mandaba el recorte y dicía: '¿Esta por qué lo dice? ¿Ella por qué lo dice?' Tóxica".
Finalmente, Pía Shaw cerró la discusión con una afirmación que reforzó la versión: "Milett le encontró mensajes con una conocida".