Marcelo Tinelli sorprendió al revelar qué hizo Milett Figueroa tras la ruptura: "Me..."

Más adelante, la periodista quiso saber sobre su presente sentimental y Tinelli no esquivó la pregunta. "Es una relación muy incipiente, la estoy conociendo. Llegó por una amiga de una amiga de Pampita la que yo le alquilo a la casa en un country y un día me dijo si estaba solo qur quería presentarme a alguien", reveló sobre Rossana.

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Cuál fue el verdadero motivo de la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino dejó a todos boquiabiertos al contar cuál habría sido la verdadera razón que provocó la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

"Milett le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó", relató la panelista. Frente a esto, Yanina Latorre reaccionó sin dudar: "Eso no se hace igual", expresó la conductora, dejando clara su opinión.

Martino siguió ampliando la información: "Y se lo revisó. El que busca, encuentra. Y le encontró mensajes picantes con otra mujer, charlas subidas de tono". Cuando Latorre quiso saber si se trataba de Rossana Almeyda, actual pareja de Tinelli, Majo respondió firme: "No, no".

La charla tomó más fuerza cuando Ximena Capristo intervino y agregó: "A mí me comentaron del entorno de Marcelo que cada nota o cada cosa que alguien decía en televisión de Marcelo, ella le mandaba el recorte y dicía: '¿Esta por qué lo dice? ¿Ella por qué lo dice?' Tóxica".

Finalmente, Pía Shaw cerró la discusión con una afirmación que reforzó la versión: "Milett le encontró mensajes con una conocida".