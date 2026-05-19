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En exclusiva, las fotos de Gendarmería custodiando el country Indio Cuá donde vive Manuel Adorni

Vecinos del barrio privado Indio Cuá cuestionaron el despliegue y la permanencia de Gendarmería en el lugar tras una movilización en la zona.

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Vecinos denunciaron presunto uso de recursos federales para la custodia del domicilio del jefe de Gabinete

Vecinos denunciaron presunto uso de recursos federales para la custodia del domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. (Foto: captura de pantalla)

El jefe de Gabinete Manuel Adorni habría desplegado a la Gendarmería Nacional para custodiar la puerta del country Indio Cuá, hecho que podría derivar en una nueva causa en su contra por valerse de su cargo para utilizar recursos públicos con un fin privado.

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La Justicia abrirá el próximo miércoles el celular de Tabar, que fue entregado junto con la contraseña para ser peritado. (Foto: A24).

Según detalló el periodista Nicolás Wiñazki, el operativo se produjo tras una movilización registrada el 31 de marzo pasado en las inmediaciones del barrio privado, encabezada por militantes vinculados al dirigente social Juan Grabois.

Pero el periodista de A24 detalló que, desde entonces, un móvil con cuatro gendarmes custodia la casa de Indio Cuá. Si bien en un primer momento se podría justificar el uso de las fuerzas de seguridad por un presunto peligro el día de la manifestación, esa situación no se replicó en los días sucesivos.

La situación generó malestar entre vecinos, que cuestionaron la legalidad del uso de dispositivos estatales en un complejo que cuenta con seguridad privada.

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El hecho se dio a conocer luego de la filtración de un grupo de WhatsApp de residentes del country en el que el funcionario habría comunicado el envío de Gendarmería y advertido sobre la toma de fotografías de su vivienda por personas ajenas al barrio. El episodio alimentó el conflicto con los residentes, explicó el periodista.

"Estoy tomando todas las medidas para que podamos volver a la tranquilidad que siempre caracterizó el lugar. Además todo está filmado y será enviado a la Justicia para que se encargue de lo que deba en cada una de las situaciones", indicó el funcionario en el mensaje enviado el mismo 31 de marzo.

chat adorni
(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

En otro de los chats, que sería del último domingo, Adorni expresó preocupación por la seguridad personal y la de su familia. "Estimados, hace un rato pasaron por la puerta de casa un grupo de personas sacando fotos y haciéndose los graciosos. Aviso solo porque entiendo la preocupación de todos por la seguridad, al margen de la invasión de la intimidad (situación que fue vista por mi hija de cinco años). Ya se revisaron todas las cámaras y se van a tomar las medidas correspondientes con los responsables", indicó.

gendarmeria country adorni
(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

La controversia por el uso de Gendarmería

La tensión entre el funcionario y parte de los vecinos se arrastra desde episodios anteriores, en los que algunos residentes habían manifestado su malestar por lo que consideran un uso indebido de la investidura pública en el ámbito privado.

Según lo expresado por el periodista, este tipo de hecho puede ser considerado como un delito del artículo 261 del Código Penal que establece que "será reprimido el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya custodia le haya sido confiada por razón de su cargo" como el que "empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública."

gendarmeria indio cua

El caso abrió además un nuevo foco de controversia en torno al uso de fuerzas federales para tareas de seguridad en domicilios particulares tras los hechos registrados en el country Indio Cuá. Según expuso Wiñazki, Adorni podría enfrentar una nueva denuncia en su contra en la Justicia.

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