En exclusiva, las fotos de Gendarmería custodiando el country Indio Cuá donde vive Manuel Adorni

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El hecho se dio a conocer luego de la filtración de un grupo de WhatsApp de residentes del country en el que el funcionario habría comunicado el envío de Gendarmería y advertido sobre la toma de fotografías de su vivienda por personas ajenas al barrio. El episodio alimentó el conflicto con los residentes, explicó el periodista.

"Estoy tomando todas las medidas para que podamos volver a la tranquilidad que siempre caracterizó el lugar. Además todo está filmado y será enviado a la Justicia para que se encargue de lo que deba en cada una de las situaciones", indicó el funcionario en el mensaje enviado el mismo 31 de marzo.

chat adorni (Foto: captura de pantalla)

En otro de los chats, que sería del último domingo, Adorni expresó preocupación por la seguridad personal y la de su familia. "Estimados, hace un rato pasaron por la puerta de casa un grupo de personas sacando fotos y haciéndose los graciosos. Aviso solo porque entiendo la preocupación de todos por la seguridad, al margen de la invasión de la intimidad (situación que fue vista por mi hija de cinco años). Ya se revisaron todas las cámaras y se van a tomar las medidas correspondientes con los responsables", indicó.

gendarmeria country adorni (Foto: captura de pantalla)

La controversia por el uso de Gendarmería

La tensión entre el funcionario y parte de los vecinos se arrastra desde episodios anteriores, en los que algunos residentes habían manifestado su malestar por lo que consideran un uso indebido de la investidura pública en el ámbito privado.

Según lo expresado por el periodista, este tipo de hecho puede ser considerado como un delito del artículo 261 del Código Penal que establece que "será reprimido el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya custodia le haya sido confiada por razón de su cargo" como el que "empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública."

gendarmeria indio cua

El caso abrió además un nuevo foco de controversia en torno al uso de fuerzas federales para tareas de seguridad en domicilios particulares tras los hechos registrados en el country Indio Cuá. Según expuso Wiñazki, Adorni podría enfrentar una nueva denuncia en su contra en la Justicia.