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Choque en General Paz: quién es el futbolista que provocó un accidente y huyó

El jugador fue identificado luego de perder el control mientras manejaba de madrugada. La Justicia investiga si conducía bajo los efectos del alcohol.

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El futbolista está acusado de chocar a cuatro vehículos (Foto/Captura de video)

El futbolista está acusado de chocar a cuatro vehículos (Foto/Captura de video)

Un futbolista de Primera Nacional quedó envuelto en un escándalo tras protagonizar una violenta secuencia de choques durante la madrugada de este martes sobre la avenida General Paz. Se trata de Jonathan Berón, delantero de Tristán Suárez, quien terminó hospitalizado y es investigado por conducir presuntamente alcoholizado.

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El episodio comenzó cerca de las 4.20 de la madrugada, cuando el jugador manejaba un Ford Focus blanco y chocó contra una camioneta a la altura de la cancha de Club Atlético Platense, en Vicente López. Luego del impacto, el delantero escapó por la General Paz.

Minutos después, protagonizó un segundo accidente aún más grave dentro de una estación de servicio ubicada en el cruce de General Paz y avenida de los Constituyentes, en el barrio porteño de Saavedra. Allí, el auto impactó contra tres vehículos estacionados: dos Ford Focus y una camioneta RAM.

Jugador de Tristán Suárez
Jonathan Berón, el futbolista acusado.

Jonathan Berón, el futbolista acusado.

Efectivos de la Policía de la Ciudad confirmaron que el conductor involucrado en ambos episodios era el mismo. Berón, de 25 años y oriundo de Caseros, sufrió lesiones en el rostro y fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano con traumatismos múltiples y un corte en la cara.

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La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo del fiscal Federico Brandini. Según trascendió, el futbolista presentaba aparentes signos de ebriedad y se negó inicialmente a realizar el test de alcoholemia porque, según explicó, no podía soplar debido a las heridas en la boca.

Las medidas que tomó la Justicia

Ante esa situación, la Justicia ordenó extraer muestras de sangre y orina para determinar si había consumido alcohol antes de conducir. Además, se dispuso el secuestro de la licencia de conducir y la inmovilización del vehículo.

Berón pertenece a Vélez y actualmente juega a préstamo en Tristán Suárez. A lo largo de su carrera también pasó por Defensa y Justicia, Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Morón. El último domingo había sido suplente en la victoria de su equipo frente a Quilmes por la Primera Nacional.

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