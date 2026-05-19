Choque en General Paz: quién es el futbolista que provocó un accidente y huyó

Efectivos de la Policía de la Ciudad confirmaron que el conductor involucrado en ambos episodios era el mismo. Berón, de 25 años y oriundo de Caseros, sufrió lesiones en el rostro y fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano con traumatismos múltiples y un corte en la cara.

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La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo del fiscal Federico Brandini. Según trascendió, el futbolista presentaba aparentes signos de ebriedad y se negó inicialmente a realizar el test de alcoholemia porque, según explicó, no podía soplar debido a las heridas en la boca.

Las medidas que tomó la Justicia

Ante esa situación, la Justicia ordenó extraer muestras de sangre y orina para determinar si había consumido alcohol antes de conducir. Además, se dispuso el secuestro de la licencia de conducir y la inmovilización del vehículo.

Berón pertenece a Vélez y actualmente juega a préstamo en Tristán Suárez. A lo largo de su carrera también pasó por Defensa y Justicia, Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Morón. El último domingo había sido suplente en la victoria de su equipo frente a Quilmes por la Primera Nacional.