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Milei negó una supuesta interna libertaria: "Es algo prefabricado para generar un problema"

El Presidente respaldó a Martín Menem y Santiago Caputo, y negó una supuesta interna en La Libertad Avanza.

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El presidente negó la existencia de una crisis interna en el espacio libertario. (Foto; archivo)

El presidente negó la existencia de una crisis interna en el espacio libertario. (Foto; archivo)

El presidente Javier Milei negó que exista una interna dentro del oficialismo y respaldó tanto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem como a su asesor, Santiago Caputo. En ese marco, sostuvo que se trata de una situación “prefabricada para generar un problema”.

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Javier Milei expuso sobre economía y empleo en un evento en el MALBA. (Foto: captura de video)

Las declaraciones se conocieron durante una entrevista en el programa ArgenData, emitido por el canal Neura, donde el mandatario abordó el supuesto conflicto tras un episodio en redes sociales vinculado a una cuenta anónima de X que habría sido asociada al titular de la Cámara de Diputados.

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“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete y si quiere le paso el vídeo que armó Oría, por ejemplo, que explica lo que le hicieron a Martín Menem”, afirmó Milei en relación con el hecho que generó la controversia.

En la misma línea, el Presidente insistió en que no se trató de un conflicto real dentro del oficialismo. “Eso que generó esa controversia el fin de semana es algo que está prefabricado para generar un problema”, señaló.

Consultado sobre la participación del asesor Santiago Caputo dentro de la mesa política de trabajo del gobierno, Milei confirmó su continuidad: "Santiago Caputo es como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinario".

Martín Menem Diputados

"Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinario", sostuvo Javier Milei. (Foto: archivo)

En ese marco, el mandatario también cuestionó la interpretación de los conflictos internos por los medios de comunicación. “El periodismo llama internas a discrepancias en la forma que pueden pensar una persona y otra. Ahora, si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Y eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento”, sostuvo.

El origen de la controversia

La polémica que derivó en la discusión pública se originó el fin de semana, cuando comenzó a circular en redes sociales una cuenta anónima con el usuario @PeriodistaRufus, que compartió contenido que terminó asociado al perfil de Martín Menem en Instagram. A partir de allí, se generaron acusaciones cruzadas entre sectores del oficialismo digital.

La secuencia derivó en cruces dentro del ecosistema libertario digital, donde distintas facciones comenzaron a atribuir responsabilidades cruzadas sobre la difusión del contenido. En paralelo, la cuenta @PeriodistaRufus fue dada de baja.

La política económica de Macri

Al ser consultado por las políticas económicas llevadas a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri, el mandatario cuestionó la ley de alquileres impulsada durante la gestión de Cambiemos.

“La ley de alquileres, desde que la sancionó el gobierno de Macri, se llama ley Lipovetsky, esa atrocidad. Nosotros quitamos esa ley, la cantidad de alquileres se duplicaron, de propiedades en alquiler y el precio del alquiler, en términos del resto de los bienes de la economía, cayó 30%”, señaló.

Milei sostuvo que la eliminación de esa normativa favoreció “a los más vulnerables” y aseguró que las regulaciones terminan restringiendo la oferta y elevando los precios.

También apuntó contra la ley de góndolas y recordó la ley de abastecimiento: "Ponían un control de precios, se generaba un exceso de demanda y para que no hubiera escasez, se le imponía por la fuerza a las empresas producir o eran expropiadas. Una aberración", expresó.

“No es una crítica, yo estoy describiendo hechos”, sostuvo el Presidente, quien además diferenció su gestión de la de Macri. “El gobierno de Macri heredó un déficit fiscal como el que teníamos nosotros y no hizo el ajuste, se lo hizo el mercado. Nosotros el primer día pusimos en caja la cuestión fiscal”, afirmó.

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