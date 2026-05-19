Mientras el Central no prevé levantar el cepo a las empresas, el Gobierno espera un waiver del FMI

Aunque fuentes del organismo consultadas por A24.com aún no confirmaron la fecha precisa de la reunión del directorio del Fondo, desde el gobierno argentino admitieron que esperan novedades para esta misma semana.

Bausili, entre el pedido de un "waiver" al FMI y la compra de dólares

Argentina pagó 1900 millones de dólares al FMI En julio, el FMI preveía una recuperación de 6,4% para la Argentina.

El titular del Banco Central confirmó que el Gobierno negocia un waiver (perdón) del FMI por las metas incumplidas en el último semestre.

Según trascendió, a cambio, el Fondo solicitó ciertas acciones de fortalecimiento: además del programa de compra de divisas diarias que viene llevando a cabo este año cumpliendo casi el 80% de los 10.000 millones prometidos, pide la normalización del esquema monetario y la reducción de la volatilidad de la tasa de interés.

"Nosotros dijimos que iniciábamos un programa de recompras y que creíamos que era consistente porque anticipamos un proceso de remonetización", detalló el titular del Central y dijo que el objetivo de la conferencia de prensa fue, justamente, llevar calma al mercado sobre la marcha del esquema económico.

Ante la pregunta sobre por qué el Gobierno no termina de liberar el cepo a las empresas, Bausili respondió que “no es una prioridad” y justificó la decisión en que "el foco de la autoridad monetaria está puesto en el comercio exterior y que el esquema vigente no está perjudicando ese frente".

“En materia cambiaria, nuestro foco está en el sector externo; es decir, que las exportaciones puedan funcionar bien y que las importaciones puedan funcionar bien. Nos preocupa más eso que el atesoramiento para capital de trabajo de las empresas que no están involucradas en estas operaciones”, señaló.

“No es que las empresas en Argentina no pueden manejar su capital de trabajo en dólares, sino que pueden hacerlo no en el mercado oficial”, respondió el funcionario, que comparó la situación con economías de la región como Brasil y Colombia, donde las firmas directamente no pueden abrir cuentas en moneda extranjera.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, añadió que ya se concretaron avances importantes, como la normalización en los pagos de importaciones a finales de 2024 y la habilitación para distribuir dividendos a casas matrices.

En lo que va del año, las filiales de empresas extranjeras giraron 1.600 millones de dólares al exterior.

Según Bausili, la participación de capitales extranjeros en esas operaciones es marginal: unos 2.000 millones de dólares sobre un mercado total de 60.000 millones no representa un riesgo para el programa. “Estamos cómodos con la restricción que existe para que no llegue el capital golondrina buscando rentabilidad de corto plazo y se vaya“, admitió.

El funcionario también destacó que la economía argentina mostró resiliencia frente al shock por la guerra en Medio Oriente: “El tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas de interés domésticas cayeron y el superávit comercial energético actuó como amortiguador“.

Cómo sigue la política cambiaria:

Restricciones a empresas: Bausili descartó cambios inmediatos para las personas jurídicas. Su foco es que las importaciones y exportaciones funcionen dinámicamente y el mercado siga abasteciendo el comercio.

Bausili descartó cambios inmediatos para las personas jurídicas. Su foco es que las importaciones y exportaciones funcionen dinámicamente y el mercado siga abasteciendo el comercio. Acuerdo con el FMI: la reticencia a flexibilizar el cepo empresario está atada a los compromisos del programa vigente con el Fondo, que exige metas estrictas de acumulación de reservas internacionales.

la reticencia a flexibilizar el cepo empresario está atada a los compromisos del programa vigente con el Fondo, que exige metas estrictas de acumulación de reservas internacionales. Acumulación de reservas: para cumplir con el organismo, el BCRA debe comprar al menos 10.000 millones de dólares en el año, un objetivo para el cual la entidad mantiene compras sostenidas en el mercado.

para cumplir con el organismo, el BCRA debe comprar al menos 10.000 millones de dólares en el año, un objetivo para el cual la entidad mantiene compras sostenidas en el mercado. Personas humanas: el cepo para individuos ya fue eliminado previamente, por lo que el acceso al mercado de cambios para ahorro y flujo minorista se mantiene liberado.

Caputo recibe a la UIA en medio de los reclamos por el dólar

Caputo con la UIA

Un día después de que el presidente del BCRA, Santiago Bausili y su vice, insistieran en que el dólar no está atrasado, el ministro de Economía, Luis Caputo recibe este martes a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezados por su presidente, Martín Rappallini.

A diferencia de lo que piden sectores como la industria y el turismo, que advierten que los altos precios en dólares de Argentina se deben al atraso cambiario, desde el BCRA dudan de que el tipo de cambio sea la variable de la competitividad de una economía y, por ende, provoquen la caída del consumo y el cierre de empresas.

En la agenda de temas que lleva la UIA al Gobierno figura un pedido de un régimen de incentivo a las inversiones para firmas del sector manufacturero que no califican como pymes ni como empresas grandes y quedaron afuera de los beneficios impositivos y libre uso de divisas que permiten el RIGI y el súper RIGI.

El reclamo de los industriales a Caputo se suma al que hizo el pasado viernes la Cámara Argentina de Comercio (CAC) con una nota enviada al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, solicitando que el organismo frene los embargos por deudas fiscales en las cuentas de las pymes.