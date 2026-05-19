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Los precios mayoristas subieron 5,2% en abril mientras el costo de la construcción avanzó 3,1%

El índice de precios internos al por mayor aceleró en abril impulsado por las subas en petróleo, combustibles y productos químicos. El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires también mostró un incremento, con impacto de salarios y tarifas de servicios.

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El índice de precios internos al por mayor aceleró en abril impulsado por las subas en petróleo

El índice de precios internos al por mayor aceleró en abril impulsado por las subas en petróleo, combustibles y productos químicos. (Foto: archivo)

El índice de precios internos al por mayor registró en abril una suba de 5,2% respecto de marzo, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El avance estuvo explicado por un incremento de 5,3% en los productos nacionales y de 2,5% en los importados.

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La inflación mayorista marcó 1% en febrero. (Foto: archivo).

En tanto, el índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires aumentó 3,1% en abril frente al mes anterior.

precios mayoristas abril 2026

Qué rubros fueron los que más aumentaron

Dentro de los productos nacionales, los rubros con mayor incidencia sobre el indicador fueron “Petróleo crudo y gas”, con un aporte de 2,09%; “Productos refinados del petróleo”, con 1,63%; “Sustancias y productos químicos”, con 0,46%; “Alimentos y bebidas”, con 0,26%; y “Productos de caucho y plástico”, con 0,18%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en su cuenta de X que "si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra".

precios del crudo
Los rubros con mayor incidencia sobre el indicador fueron “Petróleo crudo y gas”, con un aporte de 2,09%; “Productos refinados del petróleo”. (Foto: archivo)

Los rubros con mayor incidencia sobre el indicador fueron “Petróleo crudo y gas”, con un aporte de 2,09%; “Productos refinados del petróleo”. (Foto: archivo)

El índice de precios internos básicos al por mayor mostró en el mismo período una suba de 4,8%, impulsada por un aumento de 4,9% en los productos nacionales y de 2,5% en los importados.

En paralelo, el índice de precios básicos del productor registró un incremento mensual de 4,8%. La variación respondió a una suba de 7,5% en los productos primarios y de 3,7% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

Qué paso con la construcción

El índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires aumentó 3,1% en abril frente al mes anterior. El resultado estuvo explicado por subas de 2,9% en materiales, 3,1% en mano de obra y 3,3% en gastos generales.

costo de la construccion abril 2026

El organismo indicó que el incremento en mano de obra reflejó el acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), que incluyó aumentos para las categorías del convenio colectivo y una asignación extraordinaria no remunerativa.

La actualización salarial también impactó en gastos generales por el ítem correspondiente al sereno de obra.

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El índice mostró una suba mensual de 3,1 en mano de obra (Foto: archivo)

El índice mostró una suba mensual de 3,1 en mano de obra (Foto: archivo)

En el detalle de mano de obra, el índice mostró una suba mensual de 3,1%, producto de un aumento de 2,6% en mano de obra asalariada y de 6% en subcontratos de mano de obra.

Los rubros que más y menos aumentaron

Entre los rubros de obra con mayores aumentos en abril se destacaron yesería, con 5,6%; pintura, con 4,9%; instalación eléctrica, con 4,6%; carpintería de madera, con 3,9%; e instalación sanitaria y contraincendios, también con 3,9%.

Las menores variaciones se registraron en movimiento de tierra, con 2,8%; albañilería, con 2,7%; estructura, con 2,7%; carpintería metálica y herrería, con 2,4%; mientras que ascensores mostró una baja de 0,9%.

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