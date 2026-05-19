En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Declaración Jurada
Manuel Adorni
DECLARACIÓN JURADA

Francisco Adorni corrigió su declaración jurada y declaró una herencia de $21 millones

El diputado bonaerense es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa que tramita por separado de la que involucra a su hermano, Manuel Adorni. La Justicia analiza además un crédito hipotecario y la evolución de su patrimonio.

Banner Seguinos en google DESK
En la nueva presentación informó que posee $21 millones correspondientes a una herencia que no había sido declarada previamente ante la Oficina Anticorrupción. (Foto: Prensa Gobierno nacional)

En la nueva presentación informó que posee $21 millones correspondientes a una herencia que no había sido declarada previamente ante la Oficina Anticorrupción. (Foto: Prensa Gobierno nacional)

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada luego de quedar imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la nueva presentación informó que posee $21 millones correspondientes a una herencia que no había sido declarada previamente ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Leé también El contratista de Adorni presentó nuevas pruebas ante la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
El contratista ratificó que el costo total de las refacciones ascendió a US$ 245.000 y reconoció que parte de los pagos fueron realizados en dólares y en efectivo. (Foto: A24).

El legislador bonaerense también modificó la valuación declarada de su vivienda ubicada en City Bell y actualizó información vinculada a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia, uno de los puntos bajo análisis judicial en torno a su patrimonio.

Embed

La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez Daniel Rafecas, quienes ya ordenaron distintas medidas, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

El expediente avanza en paralelo a la causa que involucra a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito en un trámite judicial separado que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

declaracion jurada francisco adorni

La herencia incorporada ahora por Francisco Adorni figura en la declaración jurada más reciente bajo el concepto de “dinero efectivo en el país”, aunque no se detalla su origen.

Tras la rectificación, el legislador informó ante la OA que el 50% del dúplex de 162 metros cuadrados que posee en City Bell tiene actualmente una valuación de $67,5 millones. En la declaración presentada en 2024 había consignado un valor de $38,79 millones.

Qué dice la investigación contra Francisco Adorni

La investigación contra Francisco Adorni se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada en el Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por el juez Sebastián Casanello.

Según la hipótesis planteada por el fiscal Guillermo Marijuan al impulsar la causa, se busca determinar si existió un “incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, momento en el que Adorni asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa durante la gestión libertaria.

Entre los elementos bajo análisis figuran un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en el plazo de un año, la compra del 50% de un vehículo y un incremento patrimonial estimado en 84% en apenas doce meses.

Francisco Adorni ingresó a la función pública durante la gestión libertaria como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. En junio de 2025 fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares.

francisco y manuel adorni
Manuel Adorni todavía no presentó su declaración jurada correspondiente a 2025. (Foto: X @franciscoadorni)

Manuel Adorni todavía no presentó su declaración jurada correspondiente a 2025. (Foto: X @franciscoadorni)

Qué pasa con la causa de Manuel Adorni

En paralelo, Manuel Adorni todavía no presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y tiene plazo hasta el 31 de julio para hacerlo.

El juez Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario en el marco de la investigación contra Francisco Adorni, con el objetivo de acceder a información patrimonial y financiera del legislador bonaerense.

En ese sentido, la Justicia requirió a ARCA (ex AFIP) toda la documentación tributaria disponible, entre ella declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA, además de registros de facturación electrónica, actividad económica y antecedentes previsionales. También se solicitó información para determinar si Adorni ingresó a algún régimen de blanqueo de capitales o declaración voluntaria de tenencia de moneda.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Declaración Jurada Manuel Adorni Herencia
Notas relacionadas
Exclusivo, el contenido del audio "bombita" de Manuel Adorni al contratista Tabar
Victoria Villarruel se refirió al caso Adorni: "Estamos esperando su declaración jurada"
Exclusivo A24, la última declaración jurada de Adorni: qué declaró el jefe de Gabinete en 2025

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar