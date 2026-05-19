Francisco Adorni corrigió su declaración jurada y declaró una herencia de $21 millones

La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez Daniel Rafecas, quienes ya ordenaron distintas medidas, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

El expediente avanza en paralelo a la causa que involucra a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito en un trámite judicial separado que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

declaracion jurada francisco adorni

La herencia incorporada ahora por Francisco Adorni figura en la declaración jurada más reciente bajo el concepto de “dinero efectivo en el país”, aunque no se detalla su origen.

Tras la rectificación, el legislador informó ante la OA que el 50% del dúplex de 162 metros cuadrados que posee en City Bell tiene actualmente una valuación de $67,5 millones. En la declaración presentada en 2024 había consignado un valor de $38,79 millones.

Qué dice la investigación contra Francisco Adorni

La investigación contra Francisco Adorni se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada en el Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por el juez Sebastián Casanello.

Según la hipótesis planteada por el fiscal Guillermo Marijuan al impulsar la causa, se busca determinar si existió un “incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, momento en el que Adorni asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa durante la gestión libertaria.

Entre los elementos bajo análisis figuran un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en el plazo de un año, la compra del 50% de un vehículo y un incremento patrimonial estimado en 84% en apenas doce meses.

Francisco Adorni ingresó a la función pública durante la gestión libertaria como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. En junio de 2025 fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares.

francisco y manuel adorni Manuel Adorni todavía no presentó su declaración jurada correspondiente a 2025. (Foto: X @franciscoadorni)

Qué pasa con la causa de Manuel Adorni

En paralelo, Manuel Adorni todavía no presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y tiene plazo hasta el 31 de julio para hacerlo.

El juez Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario en el marco de la investigación contra Francisco Adorni, con el objetivo de acceder a información patrimonial y financiera del legislador bonaerense.

En ese sentido, la Justicia requirió a ARCA (ex AFIP) toda la documentación tributaria disponible, entre ella declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA, además de registros de facturación electrónica, actividad económica y antecedentes previsionales. También se solicitó información para determinar si Adorni ingresó a algún régimen de blanqueo de capitales o declaración voluntaria de tenencia de moneda.