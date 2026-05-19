El riesgo país se mantiene cerca de los 550 puntos pero caen hasta 5% las acciones argentinas en Wall Street

La tasa de esos títulos norteamericanos alcanzó su valor más alto en un año, en un escenario marcado por expectativas de inflación persistente en Estados Unidos y posibles movimientos de tasas por parte de la Reserva Federal para contener los precios.

La falta de definiciones en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la continuidad del conflicto en Medio Oriente también agregaron tensión sobre los mercados y presionaron sobre el rendimiento de la deuda estadounidense.

En ese contexto, el costo de financiamiento para los países emergentes volvió a encarecerse y el riesgo país argentino superó nuevamente los 540 puntos, el nivel más alto desde principios de mayo.

El indicador había perforado los 500 puntos el lunes 11, cuando alcanzó las 496 unidades luego de la mejora en la calificación de la deuda argentina anunciada por Fitch. Sin embargo, desde entonces retomó la tendencia alcista.

Acciones argentinas en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas durante la jornada. Entre las mayores caídas aparecieron Grupo Supervielle, con una baja de 5%, y BBVA, que retrocedió 4%.

las-acciones-argentinas-en-wall-street-operan-en-verde-luego-de-que-el-gobierno-consiguiera-los-fondos-para-pagar-el-proximo-vencimiento-de-deuda-foto-ap-JXMTEXL5ERFM5ERFHIHTRCV2CM (1) Entre las mayores caídas aparecieron Grupo Supervielle, con una baja de 5%, y BBVA, que retrocedió 4%. (Foto: archivo)

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantuvo sin cambios y cotizó a $1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Los dólares financieros, en cambio, registraron leves subas. El dólar MEP cerró a $1431,83, mientras que el contado con liquidación alcanzó los $1492,14.

Por su parte, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerraron en U$S 46.190 millones y registraron una suba de U$S 54 millones en la jornada. En lo que va del mes acumulan un incremento de U$S 1.707 millones, mientras que en el balance anual avanzan U$S 5.025 millones.

En ese marco, el BCRA compró U$S 144 millones en la jornada y acumuló adquisiciones por U$S 1.223 millones en lo que va del mes.

En el balance anual, las compras de divisas ya alcanzan los U$S 8.374 millones.