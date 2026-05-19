Tras su salida de Gran Hermano, Danelik mostró su íntimo reencuentro con Brian Sarmiento

A tan solo un día del repechaje en Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) y luego de haber quedado afuera de la competencia el último domingo, Danelik sorprendió a sus seguidores al mostrarse con Brian Sarmiento.
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A través de sus redes sociales, Danelik compartió un video íntimo con Brian Sarmiento tras salir de Gran Hermano.
A tan solo un día del repechaje en Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) y luego de haber quedado afuera de la competencia el último domingo, Danelik sorprendió a sus seguidores al mostrarse con Brian Sarmiento.
La exparticipante compartió un video musical con una canción propia, donde se la ve bailando junto al exfutbolista. La escena culmina con un abrazo y un beso que dejaron en claro la química entre ambos.
Ella eligió un look sencillo pero atractivo: jean y top negro. Por su parte, Sarmiento apareció con un buzo celeste claro, aportando un aire relajado al video.
Además, en sus historias de Instagram, Danelik reforzó la complicidad con una selfie en la que se lo ve a Brian detrás de ella. "Holis, con quién estoy", escribió.
Todo indica que la conexión que comenzó dentro de la casa continúa creciendo afuera de ella, y que la historia de amor entre Danelik y Sarmiento sigue viento en popa.
Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Danelik estuvo en Cortá por Lozano y allí se animó a hablar sin filtro sobre el vínculo que mantuvo con Luana Fernández, con quien compartió gran parte de la experiencia dentro de la casa.
"Yo con ella sí fui una buena amiga dentro de la casa, siempre que pude estuve para ella, pero hubo un momento en que tanta energía que yo le dedicaba a ella, me consumía y me desorientaba", confesó.
La exconcursante también respondió a las críticas que recibió de su compañera: "Era como lo que al final ella dice, que soy una egocéntrica, una creída, que me creo el centro del mundo y todas esas cosas, es un poquito espejito rebotín, porque es lo que es ella".
Además, reconoció que el distanciamiento no le resultó fácil: "A mí sí me duele un montón haberle soltado la mano, porque yo estuve desde el principio con ella y le di contención hasta lo que pude".
En ese momento, Juariu fue directa y le preguntó: "¿Por qué pensás que le soltaste la mano?". La respuesta de Danelik no dejó lugar a dudas: "Y queda visto en sus actitudes, en sus acciones, no tenía problema ella en largar la lengua, de mandarte al frente, si le contabas algo en secreto, ella iba y lo decía, no era leal".
Finalmente, la exjugadora reafirmó que siempre actuó con transparencia: "Yo le mostré mi sinceridad siempre y jamás le quise hacer daño, es más, siento que es una persona que sí es manipulable y jamás intenté manipularla o mandarla a hacer algo como ella lo hacía conmigo".